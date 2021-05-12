免烤箱、手殘族也能做「奧利奧冰盒蛋糕」！冰涼口感風靡韓網、千層切面超美

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不論大人小孩都愛吃的OREO奧利奧餅乾，除了「轉一轉、舔一舔、泡一泡」之外，其實還有很多種吃法！像是早先介紹過的「微波奧利奧布朗尼」，單靠牛奶和微波爐就能做出布朗尼口感。而最近天氣越來越熱，網上又開始瘋傳另一款「奧利奧冰盒蛋糕」，DIY免烤箱手殘人也能做，冰涼的口感絕對是夏季一大享受，以下一起來看看。

▲韓國咖啡店常見的甜點「奧利奧冰盒蛋糕」。（圖／翻攝自IG@_marybakery__）



「奧利奧冰盒蛋糕」在韓國稱作「OREO Ice Box」，是巷弄咖啡廳間很常見的甜點，吃過的人都說讚，而近期韓網上就開始流行起DIY製作簡易版「奧利奧冰盒蛋糕」，有許多示範影片與食譜可參考，做起來超簡單！

所需材料：

OREO奧利奧餅乾約45塊

鮮奶油約500ml

Cream Cheese奶油乳酪約200g

（試做過一次之後材料都可依個人喜好做調整）

▲「奧利奧冰盒蛋糕」所需材料。（圖／翻攝自YT@세토리 setory）



製作方法：

第一步：將奧利奧餅乾全部倒出，把餅乾與內餡夾心分離。

第二步：將所有白色內餡與Cream Cheese混合

第三步：將鮮奶油打發成綿密狀態

第四步：混合第二步與第三步

第五步：準備便當盒大小的保鮮盒當作容器，先墊一層蛋糕紙，抹上第一層白色奶油，然後鋪滿一層奧利奧餅乾，接著塗上一層白色奶油，再鋪上一層奧利奧餅乾⋯⋯依此類推

第六步：最上層自由裝飾完成後，冰進冷凍庫約2～3小時，就可以拿出來享用了！（這時再進行切塊動作會比較好切。）

「奧利奧冰盒蛋糕」製作過程完全不需用腦，手殘新手也能成功，一個便當盒大小約能切成4～6塊左右，分裝給好友們一起品嚐再幸福不過了！冰過之後蛋糕的口感變得像是雪糕一樣，加上酥脆的餅乾，讓人忍不住一口接一口，猶如千層蛋糕的橫切面也意外的非常美，拍起照來有模有樣。

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