微風之夜孫芸芸大露美背　戴1900萬珠寶壓陣自稱「勸敗王」

▲微風廣場20週年紅毯眾星雲集（影 / 記者王蓁蓁攝）

記者蔡惠如／台北報導

微風之夜在母親節前5／7晚上登場，今年適逢微風廣場20週年，今年也以「輝煌20」為主題，幾乎年年都走紅毯的董娘孫芸芸今壓軸出場，身穿Chloé奶油色洋裝飄逸登場，正面看起來仙氣爆棚，也不忘放送大美背火辣一下，全身珠寶行頭要近2000萬元，被問到姊妹淘裡誰最會勸敗，她立馬回答：「當然是我。」

▲微風之夜孫芸芸壓軸登場，一襲奶油色洋裝襯出仙氣。（圖／記者張一中攝，以下同）

微風之夜今年回歸實體，傍晚6時一封館馬上吸引眾多派對咖依序入場，今年微風廣場第20週年也別具意義，不少知名微風女郎如AKEMI、王思平也一同出席，此外包括曾之喬、ØZI、Bii畢書盡等也都現身，董娘孫芸芸最後壓陣，身穿要價28萬元的Chloé蝴蝶刺繡洋裝出場，極簡造型襯出好身材，轉身幾乎挖空到腰線的剪裁，兼顧仙氣與性感。

孫芸芸表示對於微風廣場走過20年相當感動，下台接受媒體採訪時，也不忘秀出手中要價900萬元的寶格麗WILD POP POP 80’s系列戒指，並表示之前已經逛過一輪了，但今晚還想再去逛一逛，而被問到姊妹淘裡誰是勸敗王？她則立馬表示：「當然是我！所以大家都不喜歡跟我去逛街。」態度輕鬆。

▲孫芸芸戴上2只寶格麗鑽石戒指與耳環，全身行頭逼近2000萬元。

至於小姑廖曉喬今年未現身紅毯，孫芸芸表示：「她說她要帶小孩。」但自己走紅毯不會覺得寂寞，顯出自帶氣場的董娘氣勢。