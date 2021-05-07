曾之喬洩購物慾挺微風之夜　王思平產後首亮相曝「還沒恢復」　

▲「輝煌20微風之夜」在今夜（7日）登場，現場眾星雲集。（影／記者王蓁蓁攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

微風之夜「Legends of the Stars輝煌20微風之夜」於今（7日）晚間登場，紅毯星光熠熠，藝人曾之喬、王思平、溫昇豪、畢書盡、施柏宇等人出席，董娘孫芸芸以一身Chloé純白洋裝壓軸亮相，被問到今晚的血拼行程，她自嘲：「有人起哄就會忍不住想買！」曾之喬則自誇是理智派，「跟許多女明星相比，我算很理智。」

▲王思平（右）產後首次亮相獻給微風之夜。（圖／記者張一中攝）

輝煌20微風之夜由名模王思平與執行長董岡一郎開場，王思平去年（2020年）8月才產下一女，今夜是產後首次公開亮相，一套高開衩禮服身材纖細依舊，但她提到還沒達到理想的體重目標，仍需要努力，而產後好不容易出來放風逛街難掩欣喜，也趁機喊話老公：「女人永遠少一件衣服跟包包。」

▲曾之喬逛街看準CARTIER 卡地亞珠寶。（圖／記者張一中攝）

女星曾之喬穿著拼接色系禮服登場，對於今晚的造型相當滿意，「試了很多像是仙女的衣服，但是我個性中比較俏皮叛逆，所以這次走霸氣路線。」聊到稍後的血拼計劃，曾之喬笑說，應該會逛逛CARTIER 卡地亞珠寶，但她也強調，「購物不需要特定節日。」而私下看到喜歡的單品會立刻出手？她直言：「跟路人比是失心瘋，但是跟女明星比我很理智。」

▲微風董娘孫芸芸身穿Chloé 2021春夏款白色針織透膚長洋裝壓軸登場。（圖／記者張一中攝）

壓軸登場的微風董娘孫芸芸，此次相中Chloé 2021春夏款白色針織透膚長洋裝走紅毯，不過少了小姑廖曉喬陪伴，獨自一人走紅毯會不會孤單？孫芸芸笑說：「她要帶孩子。」但逛街行程不能少，孫芸芸透露自己購物時會很理智，但是有了身邊的人起哄就會忍不住消費。

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