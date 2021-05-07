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17位貴婦狂刷千萬　微風之夜業績破13.8億元破紀錄

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▲2021微風之夜。（圖／記者蔡惠如攝）

▲2021微風之夜業績創新高，吸引許多民眾參加派對。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

去年因疫情停辦實體活動的微風之夜，今年因台灣管控得宜，再度重啟實體派對，封館時間晚上6點一到，市民大道入口便有許多群眾排隊入場，而貴婦出手氣勢依然暢旺，微風廣場表示本檔期業績破13.8億元，並有17張千萬大單與128張百萬大單，雙雙創下新高，貴婦買珠寶仍不手軟。

▲2021微風之夜。（圖／記者蔡惠如攝）

今年適逢微風廣場開幕第20週年，針對自家首創的「微風之夜」活動，也首度啟動線上線下促銷，優惠也於4／22起對外正式起跑，至今（5／7）夜達到最高潮，雖然近期疫情熱度升高，仍有許多民眾盛裝參加派對，許多消費者都手拿精品袋逛透透，今年除了有DJ熱場外，還有占卜、猛男提物等服務。

▲2021微風之夜。（圖／記者蔡惠如攝）

微風廣場表示，本波業績達到13.8億元，以國際珠寶表現最為亮眼，據悉豪刷千萬以上大單都是買珠寶，精品配件居次，常董岡一郎表示，台灣因未受疫情波及，也反應在業績表現上，1月至4月整體成長達25％至30％。微風總店長蔡碧芳則表示，精品業種在1到4月都有50%以上的成長。而今年的業績表現，也比2019年的正常營業年的13.5億元還多上3000萬，整體與大單數都是史上新高。

▲▼岡一郎執行常董,王思平,蔡碧芳,孫芸芸,曾之喬,李玉璽,Bii畢盡,AKEMI,梁以辰,張景嵐,王思平,陳艾熙,ØZI,施柏宇,周予天,林映唯,方國強,溫昇豪,黃小柔,謝毅宏,游書庭出席微風之夜20週年。（圖／記者張一中攝）

▲常董岡一郎與王思平一同出席2021微風之夜紅毯。（圖／記者張一中攝）

關鍵字：

微風之夜, 微風廣場, 業績, 貴婦, 千萬大單

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