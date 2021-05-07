畢書盡逛微風兼放閃「拿手料理」曝光　溫昇豪精省：整年沒血拼

▲「輝煌20微風之夜」在今夜（7日）登場，現場眾星雲集。（影／記者王蓁蓁攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

「輝煌20微風之夜」在今夜（7日）登場，現場眾星雲集，由董娘孫芸芸壓軸，藝人曾之喬、溫昇豪、畢書盡、施柏宇等人步上紅毯，溫昇豪坦言因為工作已經許久沒有血拼，不過畢書盡則已經買成「熟客」，時常到微風樓下的超市採買食材，他趁機放閃：「會跟老婆一起下廚。」

▲溫昇豪為拍戲工作克制購物慾。（圖／記者張一中攝）

男星溫昇豪為拍戲已經很久沒有逛街，他透露以前購物都會直接出國，自疫情爆發後就沒有特別的機會購物，而本週日就是母親節，要買什麼送給老婆？他搞笑回應：「不是應該先送媽媽嗎？」溫昇豪承諾會帶媽媽出去吃飯慶祝，至於自己的購物慾則先放一邊，血拼計劃暫時緩緩，以工作為重。

▲畢書盡以一身Off-White 油畫風上衣搭配飛行外套亮相微風之夜。（圖／記者張一中攝）

畢書盡以一身Off-White 油畫風上衣搭配飛行外套亮相，母親節前買什麼給媽媽？他搞笑回應：「我媽媽都會直接拍發票給我。」代表不需要買禮物，直接匯錢就好。而畢書盡透露私下就會來微風採買製作韓式料理的食材，還自誇拿手料理是「大醬湯」，吃過的人都說讚，也不忘放閃一波，「都會跟老婆一起下廚。」

▲施柏宇今夜為FENDI擔任一日店長，一套藍色機能性服裝亮相。（圖／記者張一中攝）

施柏宇今夜為FENDI擔任一日店長，一套藍色機能性服裝亮相，他透露私下購物就喜歡一個人，「果斷挑一樣買下，很有CP值，但是別人推銷買下來，反而只穿一兩次沒有意義。」施柏宇提到，今年母親節前已經送了媽媽一個皮夾，「之前包過紅包，今年想要有意義的，媽媽很開心。」