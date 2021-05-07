fb ig video ETtoday search mobile

畢書盡逛微風兼放閃「拿手料理」曝光　溫昇豪精省：整年沒血拼

>

▲「輝煌20微風之夜」在今夜（7日）登場，現場眾星雲集。（影／記者王蓁蓁攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

「輝煌20微風之夜」在今夜（7日）登場，現場眾星雲集，由董娘孫芸芸壓軸，藝人曾之喬、溫昇豪、畢書盡、施柏宇等人步上紅毯，溫昇豪坦言因為工作已經許久沒有血拼，不過畢書盡則已經買成「熟客」，時常到微風樓下的超市採買食材，他趁機放閃：「會跟老婆一起下廚。」

▲▼岡一郎執行常董,蔡碧芳,孫芸芸,曾之喬,李玉璽,Bii畢盡,AKEMI,梁以辰,張景嵐,王思平,陳艾熙,ØZI,施柏宇,周予天,林映唯,方國強,溫昇豪出席微風之夜20週年。（圖／記者張一中攝）

▲溫昇豪為拍戲工作克制購物慾。（圖／記者張一中攝）

男星溫昇豪為拍戲已經很久沒有逛街，他透露以前購物都會直接出國，自疫情爆發後就沒有特別的機會購物，而本週日就是母親節，要買什麼送給老婆？他搞笑回應：「不是應該先送媽媽嗎？」溫昇豪承諾會帶媽媽出去吃飯慶祝，至於自己的購物慾則先放一邊，血拼計劃暫時緩緩，以工作為重。

▲▼岡一郎執行常董,蔡碧芳,孫芸芸,曾之喬,李玉璽,Bii畢盡,AKEMI,梁以辰,張景嵐,王思平,陳艾熙出席微風之夜20週年。（圖／記者張一中攝）

▲畢書盡以一身Off-White 油畫風上衣搭配飛行外套亮相微風之夜。（圖／記者張一中攝）

畢書盡以一身Off-White 油畫風上衣搭配飛行外套亮相，母親節前買什麼給媽媽？他搞笑回應：「我媽媽都會直接拍發票給我。」代表不需要買禮物，直接匯錢就好。而畢書盡透露私下就會來微風採買製作韓式料理的食材，還自誇拿手料理是「大醬湯」，吃過的人都說讚，也不忘放閃一波，「都會跟老婆一起下廚。」

▲▼岡一郎執行常董,蔡碧芳,孫芸芸,曾之喬,李玉璽,Bii畢盡,AKEMI,梁以辰,張景嵐,王思平,陳艾熙,ØZI,施柏宇,周予天,林映唯,方國強,溫昇豪出席微風之夜20週年。（圖／記者張一中攝）

▲施柏宇今夜為FENDI擔任一日店長，一套藍色機能性服裝亮相。（圖／記者張一中攝）

施柏宇今夜為FENDI擔任一日店長，一套藍色機能性服裝亮相，他透露私下購物就喜歡一個人，「果斷挑一樣買下，很有CP值，但是別人推銷買下來，反而只穿一兩次沒有意義。」施柏宇提到，今年母親節前已經送了媽媽一個皮夾，「之前包過紅包，今年想要有意義的，媽媽很開心。」

關鍵字：

微風之夜, 畢書盡, 溫昇豪, 施柏宇

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

瑞莎自嘲「時間管理大師」穿豹紋裙霸氣擺拍

瑞莎自嘲「時間管理大師」穿豹紋裙霸氣擺拍

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

ET Fashion

推薦閱讀

「袋裝吐司側背包」網喊好想要！附果醬小娃娃掛上去有夠可愛

「袋裝吐司側背包」網喊好想要！附果醬小娃娃掛上去有夠可愛

少時Tiffany、秀英穿「災難三分褲」同框互尬　筷子美腿細到誇張！

少時Tiffany、秀英穿「災難三分褲」同框互尬　筷子美腿細到誇張！

星巴克5／10買一送一來啦！　還有3間連鎖咖啡半價「母親節開跑」

星巴克5／10買一送一來啦！　還有3間連鎖咖啡半價「母親節開跑」

「5大防曬誤區」超多人全都中！　用量太少等於白塗 買，都買！壓力一來就與荷包過不去的星座TOP3　射手狂請客就是徵兆 IKEA鯊鯊包「緊急停售」吃不到了！　網友傻眼 《比悲傷更悲傷》影集版來了　回顧經典台詞句句催淚 IKEA鯊鯊包才停售又開賣！出爐時間改變　網友：整人嗎？ 又一間小CK能逛！誠品信義店此時開幕　獨賣款「皺皺包」曾之喬搶背 5月限定美妝太燒！雅詩蘭黛「氣球禮盒」藏小棕精萃　歐舒丹母親節花禮太夢幻

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面