V字LV珠寶黑白配　鑲三角鑽更霸氣

▲模特兒佩戴LV Pure V鑽石耳環2,250,000元，鑽石手鐲3,060,000元。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Logo是LV（Louis Vuitton，路易威登）從服裝、皮件、腕錶到珠寶系列重要的設計元素之一，品牌鐘錶珠寶藝術總監Francesca Amfitheatrof近日更將V字發揚光大，從1920至1930年代Gaston-Louis Vuitton將V字設置於行李箱上的極簡裝飾藝術獲得啟發，創作Pure V系列高級珠寶，以時尚圈最經典的黑與白為主色調，讓鑽石與黑瑪瑙構成鮮明對比。

▲模特兒佩戴LV垂墜單顆2克拉梨形主鑽的Pure V 鑽石項鍊，9,200,000元。



Pure V高級珠寶系列8件作品中，分別有全鑽以及鑽石搭黑瑪瑙的對比設計，全鑽款最華麗為俐落的V字項鍊垂墜單科2克拉梨形主鑽，而雙色版則展現20年代裝飾藝術風格，鑲鑽V字線條輔以黑瑪瑙線條，V字凹槽還有一顆三角形鑽石點綴，運用在手環、戒指或耳環上，風格摩登。

▲LV Pure V鑽石與縞瑪瑙戒指（左），手鐲4,080,000元。

Tiffany & Co.的T系列珠寶，汲取品牌1980年代典藏系列作品，也是讓人一眼就懂的Logo字母設計，新一代T1系列的T字更多切面凸顯立體感，再鋪鑲嵌美鑽放閃，存在感強烈。

▲Tiffany T1 18K玫瑰金寬版鋪鑲鑽石手環（左）1,060,000元，18K玫瑰金寬版鋪鑲鑽石戒201,000元。（圖／Tiffany提供，以下同）

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