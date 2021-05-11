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「3星座女」對前任念念不忘　巨蟹太重感情、第1名心事藏很深

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▲▼「3星座女」對前任念念不忘。（圖／翻攝自FB）

▲許多女生一愛就昏頭，以下3星座吃回頭草高到破表。（圖／翻攝自fb/她們創業的那些鳥事，以下同）

編輯 / Lily

人家都說忘掉前任只有兩種方式，一種是交給時間，另一種是立刻展開另一段新戀情，無奈以上兩種方法對這3種星座女完全不管用，不管被傷得多重，就是對前任難以忘懷，甚至會自己騙自己，心裡才會好過一點。

▲▼「3星座女」對前任念念不忘。（圖／翻攝自FB）

第1名 天秤女 對方一回頭就心軟

天秤女只要對方回頭，即便當初遍體鱗傷，還是會選擇原諒，繼續和前任糾纏不清，外人都以為天秤很理智，但面對感情她就是很難放下，尤其更不能接受被對方分手，感情說沒有就沒有，那麼以前的濃情蜜意又算什麼。

▲▼「3星座女」對前任念念不忘。（圖／翻攝自FB）

第2名 雙魚女 無法擺脫內心苦痛

雙魚女只要一戀愛就整個人撩下去，甜蜜時覺得自己是世界上最幸福的女人，分手會難過到不吃不喝，面對愛情她就是如此極端。分手後她就活在自己世界裡，無法吃飯也無法上班，被分手的苦痛導致前任的影子久久散不去。

▲▼「3星座女」對前任念念不忘。（圖／翻攝自FB）

第3名 巨蟹女 分手覺得不甘心

巨蟹女相當重感情，每次戀愛總是盡心投入，100分的付出也渴望得到100分的回應，但往往總是事與願違，這樣的心態讓她分手後總是不甘心，認為自己付出那麼多，自怨自哀但同時又希望有機會能破鏡重圓，有時候自己也不懂自己。

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關鍵字：

前任, 星座, 排行榜, 念念不忘

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