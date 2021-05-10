fb ig video ETtoday search mobile

Rosé、韓藝瑟「由下而上」視角太養眼！視線直逼腿根、胸下刺青曝光

>

編輯／JJ

SAINT LAURENT日前於韓國首爾清潭洞開設全新旗艦店，開幕活動上眾星雲集，邀請到品牌好友們共襄盛舉，其中韓女團BLACKPINK成員Rosé（朴彩英）穿上帥氣的西裝短褲，透過「由下而上」的福利視角，讓視線直逼腿根！而女星韓藝瑟也不遑多讓，超深V服裝直接秀出隱密的「胸下刺青」，存心讓人噴鼻血！

▲Rose、韓藝瑟。（圖／翻攝自IG）

▲Rosé出席SAINT LAURENT韓國旗艦店開幕活動。（圖／品牌提供）

Rosé身為SAINT LAURENT最活躍的寵兒之一，想當然成為現場矚目焦點，當天選穿俐落的襯衫西裝造型，在不同的角落瘋狂擺拍，並暴風式於IG上洗版貼出，而Rosé身上的短褲長度非常的短，讓她一雙傲人的長腿特別吸睛，尤其在坐下時，更是幾乎要露出屁股蛋，姿態相當撩人。

▲Rose、韓藝瑟。（圖／翻攝自IG）

▲Rose、韓藝瑟。（圖／翻攝自IG）

▲「由下而上」視角為粉絲謀福利。（圖／翻攝自IG@roses_are_rosie）

不只如此，Rosé還被捕捉到站在樓梯上的畫面，「由下而上」的視角根本是為粉絲謀福利，讓視線直逼腿根，同時畫面的視覺延伸效果，更讓粉絲們驚艷：「長腿小姐」、「你太性感了Rosé」、「這是真實的嗎？」

▲Rose、韓藝瑟。（圖／翻攝自IG）

▲韓藝瑟則以深V套裝出席活動。（圖／品牌提供）

韓藝瑟當天則是穿上了深V一路開到肚臍的褲裝，胸前交叉的綁帶隱約透出深溝，更曝光了隱密的「胸下刺青」，引人遐想，展現了她招牌的性感風範，從韓藝瑟IG上釋出的幕後影片還能看見，同樣運用了「由下而上」的視角，特別take了胸口的特寫，簡直存心讓人噴鼻血！

▲Rose、韓藝瑟。（圖／翻攝自IG）

▲韓藝瑟貼出的幕後影片中更是存心讓人噴鼻血！（圖／翻攝自IG@han_ye_seul_）

►IU撞衫TWICE志效憑顏值霸佔不敗地位　「她」胸前特別緊洩漏好身材

►國民阿嬤尹汝貞撞衫「小38歲」朴敏英　纖細身材不輸年輕女星！

關鍵字：

Rose, Rosé, 韓藝瑟

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

瑞莎自嘲「時間管理大師」穿豹紋裙霸氣擺拍

瑞莎自嘲「時間管理大師」穿豹紋裙霸氣擺拍

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

ET Fashion

推薦閱讀

感情好有秘訣！專家提出「5：1」原則，伴侶關係更幸福

感情好有秘訣！專家提出「5：1」原則，伴侶關係更幸福

麥當勞「大麥克便當盒」爆紅！雙層設計超好用　拎去野餐最Q

麥當勞「大麥克便當盒」爆紅！雙層設計超好用　拎去野餐最Q

臉書400個朋友卻沒有一個能依靠！你可以獨立，但不能陷入「孤立」

臉書400個朋友卻沒有一個能依靠！你可以獨立，但不能陷入「孤立」

「想瘦變美」不要只是說說而已　今年一定要嚴格執行的14個目標 皮膚科醫師傳授「懶人防曬攻略」　做好「3條件」曬不黑也曬不老 「3生肖」5月桃花大開！愛情貴人運爆棚，收穫滿滿　 G-SHOCK聯名英國皇家海軍　造抗震、ISO 200米潛水蛙王錶 「蓮蓬頭吹風機」是懶人救星！免動手就能吹乾　解決長髮女孩的痛苦 「3星座女」史上最難追！追她吃苦當吃補，一愛上你就死心塌地 「動物們的廁所時光」爆笑又療癒　獅子滿臉惆悵秒識破肉吃太多

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面