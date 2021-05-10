Rosé、韓藝瑟「由下而上」視角太養眼！視線直逼腿根、胸下刺青曝光

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SAINT LAURENT日前於韓國首爾清潭洞開設全新旗艦店，開幕活動上眾星雲集，邀請到品牌好友們共襄盛舉，其中韓女團BLACKPINK成員Rosé（朴彩英）穿上帥氣的西裝短褲，透過「由下而上」的福利視角，讓視線直逼腿根！而女星韓藝瑟也不遑多讓，超深V服裝直接秀出隱密的「胸下刺青」，存心讓人噴鼻血！

▲Rosé出席SAINT LAURENT韓國旗艦店開幕活動。（圖／品牌提供）



Rosé身為SAINT LAURENT最活躍的寵兒之一，想當然成為現場矚目焦點，當天選穿俐落的襯衫西裝造型，在不同的角落瘋狂擺拍，並暴風式於IG上洗版貼出，而Rosé身上的短褲長度非常的短，讓她一雙傲人的長腿特別吸睛，尤其在坐下時，更是幾乎要露出屁股蛋，姿態相當撩人。

▲「由下而上」視角為粉絲謀福利。（圖／翻攝自IG@roses_are_rosie）



不只如此，Rosé還被捕捉到站在樓梯上的畫面，「由下而上」的視角根本是為粉絲謀福利，讓視線直逼腿根，同時畫面的視覺延伸效果，更讓粉絲們驚艷：「長腿小姐」、「你太性感了Rosé」、「這是真實的嗎？」

▲韓藝瑟則以深V套裝出席活動。（圖／品牌提供）



韓藝瑟當天則是穿上了深V一路開到肚臍的褲裝，胸前交叉的綁帶隱約透出深溝，更曝光了隱密的「胸下刺青」，引人遐想，展現了她招牌的性感風範，從韓藝瑟IG上釋出的幕後影片還能看見，同樣運用了「由下而上」的視角，特別take了胸口的特寫，簡直存心讓人噴鼻血！

▲韓藝瑟貼出的幕後影片中更是存心讓人噴鼻血！（圖／翻攝自IG@han_ye_seul_）



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