紐約第一名媛美麗秘訣不藏私　跨彩妝界淘金

▲奧莉維亞巴勒莫穿小可愛搭西裝，再戴上伯爵Possession系列18K玫瑰金孔雀石鑽石墜鍊138,000元，孔雀石鑲鑽流蘇墜鍊242,000元。（圖／伯爵提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

「紐約第一名媛」奧莉維亞巴勒莫（Olivia Palermo）絕佳的時尚品味有目共睹，伯爵（PIAGET）剛推出新款Possession系列可滑動的吊墜項鍊，即邀她連換多種風格造型演繹。她不僅是每天穿美美的時尚KOL，也是頗具商業頭腦的女企業家，近日正式宣布推出同名彩妝保養品牌Olivia Palermo Beauty，一腳踏進競爭激烈的美妝界。

▲奧莉維亞巴勒莫疊戴伯爵Possession系列18K玫瑰金紅玉髓鑽石墜鍊131,000元與紅玉髓鑲鑽流蘇項鍊231,000元。



奧莉維亞巴勒莫是伯爵品牌之友，此次連換小可愛搭西裝、日間花卉洋裝與露肩派對裝等多個造型，巧搭Possession系列2021年新款作品，疊戴珠寶仍是她穿搭的重點，她選戴寶石短鍊，再搭配可滑動的吊墜64公分項鍊，中央鑲嵌孔雀石、紅玉髓或綠松石的寶石可上下滑動增添穿搭樂趣，此外，同系列新添垂墜小金球與寶石的長耳環，顯得年輕活潑。

▲奧莉維亞巴勒莫派對造型搭配Possession系列18K玫瑰金綠松石墜飾鑲鑽耳環，179,000元。



拍時尚大片駕輕就熟，奧莉維亞巴勒莫將更多心力投注在個人品牌上，在新冠肺炎疫情肆虐之際，不忘使用她所銷售的絲巾當時尚口罩，還隨當日服裝更換花色，近日她更一舉進軍美妝界，目標鎖定人人都能負擔的彩妝，從包裝到商品開發都親力親為，以單支約1,100元的口紅為例，金色包裝源自她21歲生日收到的裝飾藝術風格金手鍊，凸顯口紅的奢華質感。

▲奧莉維亞巴勒莫推出同名品牌彩妝保養品牌相當慎重，包裝設計都不假他人之手。（圖／翻攝oliviapalermobeauty IG）





▲奧莉維亞巴勒同名品牌口紅，約1,100元。（圖／翻攝oliviapalermobeauty IG）

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