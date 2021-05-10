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愛情中容易吃虧受傷害的3大星座！Top 1網公認「太容易相信人」

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▲▼愛情中常吃虧的3大星座。（圖／翻攝unsplash、pexels）

編輯／Molly　圖／翻攝unsplash、pexels

你可能也聽過這個說法：「談戀愛會讓人變笨」，但其實不是愛讓人變笨，而是有些人一陷入愛情就會失去平時的精明，全副心神都放在愛情裡，其他什麼都不管，導致在感情裡容易被利用或受傷害。12星座中有3個星座就是代表，有的是本來就容易相信人，也有的是太重感情難以放手。

▲▼愛情中常吃虧的3大星座。（圖／翻攝unsplash、pexels）

Top 3：牡羊座

個性坦率直接的牡羊座，常常一開心、興奮起來就什麼都顧不上，而他們在愛情裡也是很「跟著感覺走」，只要愛上了對方，就會全身心都投入到感情中，就算有人勸告，他們也不會認真去檢視真實情況，只相信自己的感覺，而這樣的結果就是很容易在戀愛中受到傷害，但下一次陷入愛情時，牡羊依舊不會改。

▲▼愛情中常吃虧的3大星座。（圖／翻攝unsplash、pexels）

Top 2：天蠍座

個性外冷內熱的天蠍座，不熟的人會覺得他們神秘、有距離感，但在親近的人面前，他們會釋放隱藏的熱情，且天蠍可說是最需要愛情的星座之一，很渴望有個能懂自己的另一半。他們一旦愛上一個人，就會非常痴情且專一，加上念舊的性格，就算在感情中受到傷害了，也不會輕易放手，只要對方稍微低頭認錯，他們就什麼都好。

▲▼愛情中常吃虧的3大星座。（圖／翻攝unsplash、pexels）

Top 1：雙魚座

感情豐富、依賴心強的雙魚座，很需要別人的關愛，且對愛情有著浪漫幻想，使得他們難以抵擋甜言蜜語，很容易就陷入愛情裡。本來就容易信任他人的雙魚，面對愛情時更是容易被欺騙、被利用，當受到傷害時，有時甚至會自我欺騙，幫對方找藉口，最後只能躲起來療傷。但就算在上一段感情裡受傷或不被認真對待，雙魚面對新的戀情時還是能保持他們的純真，也算是他們的特殊能力。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 愛情, 感情, 兩性, 戀愛, 談戀愛, 受傷, 吃虧, 牡羊, 天蠍, 雙魚

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