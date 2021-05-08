SPA界天后！名媛貴婦不說卻很誠實報到的秘密

圖、文／東森自然美提供

疫情無法出國放鬆沒關係，快替自己預約一場頂級SPA與泡湯的城市秘境小旅行，遠離喧囂又不必長途跋涉，更能享受一秒偽出國的度假感！台灣美容SPA霸主東森自然美全新升級生技美學中心，陸續進駐全台各地五星級飯店，成為貴婦名媛間最具話題的激推秘境。在頂級飯店中提供涵蓋美甲、美睫、美容、美體的一站式服務，不論是主打都市秘境泡湯享受的甲山林湯旅、時髦都會時尚風的新板希爾頓、頂級奢華的喜來登，透過每間五星飯店各具特色的美學風格，就要帶給愛美女性頂級尊榮的貼心寵愛，以全面升級的課程及精緻服務，提供妳豐富多變的奢華尊寵SPA之旅。

東森自然美歡慶50年，形象大使賈永婕多年來都是超級VIP，也帶著一雙女兒到位於新板希爾頓飯店的生技美學中心進行最受歡迎的胜肽水光護理課程，快速為肌膚做到緊緻、提亮、修護補水，堪稱永婕在上鏡前的秘密武器。

都市秘境湯旅 甲山林生技美學中心

位於北市中心，卻宛如日式秘境湯旅的甲山林湯旅，讓賓客在都市中也可享受難得的優質湯泉。甲山林生技美學中心的課程完全在獨立包廂裡進行，每間都有專屬衛浴、安全又隱密，讓人更能安心享受按摩時光。暖色調為主軸的SPA房，搭配木質地板和風設計，進入宛如出國度假般，做完SPA還可加價到專屬湯屋享受溫泉，洗滌外在，沉澱心靈，煩惱壓力立刻被關在門外。

閨密姊妹約會 板橋希爾頓生技美學中心

位於新板特區的板橋希爾頓生技美學中心，鄰近商圈、辦公大樓、豪宅群和萬坪公園，貴婦與OL上班族，不必長途跋涉，即可在五星級飯店裡做SPA。雙人套房可以同時接待兩位貴賓，不僅能近距離感受現代城市之美，在和姊妹們一起逛街喝下午茶之後，還可以安排一日護膚美體SPA的超享受行程！位於高樓層的寧靜空間，享受不被打擾的極致放鬆，每房獨立的衛浴設備展現尊榮奢華感與隱密性，貴賓同時享有業界頂規的護膚體驗、五星級的飯店設施，在享受放鬆的同時也可以安全又放心。

一秒偽出國 林口喜來登生技美學中心

不能去日本血拚心情很鬱悶嗎? 來到林口喜來登生技美學中心，可以同時滿足有如在日本大肆血拚+奢華SPA的偽出國極致旅行心願！緊鄰機場捷運A9林口站，坐落於林口新市鎮交通精華地段，步行七分鐘即可抵達備受在地人和觀光客喜愛的林口三井outlet。來到林口喜來登生技美學中心，明亮舒適、溫馨質感的奢華護膚空間，讓逛街逛累的雙腳、疲憊的身體有如回家般的放鬆，不論是想讓身體洗去一身疲憊的舒放課程、讓臉上綻放女神光的胜肽水光課程，全新升級的服務與課程一應俱全，娛樂美麗一網打盡。

城市放鬆之旅 新竹豐邑喜來登生技美學中心

位於新竹豐邑喜來登飯店的生技美學中心是竹科貴婦們的最愛，距離高鐵新竹站僅需十分鐘車程，飯店房間內細緻秋香綠、香檳金與深色大理石完美的融合，自成一格獨特的美學風格，設計寬闊的空間搭配頂級獨立衛浴，帶給貴賓極致的尊寵感。不論是週間還是週末，相約寵愛自己，來場從美甲、美睫、舒放按摩到胜肽水光護膚一次滿足的頂級約會，絕對能帶來一場視覺、設備、服務都超越五星級，奢華難忘的SPA體驗。

形象大使賈永婕 體驗頂級胜肽水光 感受秒變美的彈潤肌膚

平常和女兒們有如姊妹般好感情的賈永婕，是東森自然美長期的忠實VIP，日前親自帶兩位女兒攜手前往東森自然美板橋希爾頓生技美學中心，朝聖口碑爆棚、全新升級的女神級胜肽水光SPA與美容美甲服務，感受好萊塢紅毯等級的護膚體驗，開啟一日美麗之旅，讓賈永婕感受到設備服務全新升級的魅力。第一次體驗水光護膚的她，驚喜的分享：「好像肌膚大掃除，短短時間內臉就亮起來，也跟著白皙澎潤了！」賈永婕認為美麗的傳承需要親身感受，帶女兒來體驗可以分享屬於自己的美麗選擇。



一期一會 給予身心靈的美好感知體驗

東森自然美生技美學中心用心款待每位客人，強調「一期一會」般珍惜當下相遇的緣分，竭盡誠意去服務，讓所有的此刻成為最美好的一刻！美容師不光是客戶的美麗推手，更宛如家人般主動關心客戶，彼此分享心情，滿足各種需求。來到東森自然美生技美學中心彷彿回家般，享受自在，感受令人安心的愉悅溫暖氛圍，撫慰疲憊身軀，成為現代女性放鬆、寵愛自己的絕佳去處，在全台16間充滿各自獨特主題風格的環境氛圍與頂級迎賓服務下，獲得絕無僅有的感動。

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