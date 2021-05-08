ANNA SUI超夢幻巨型熱氣球現身！快來「東東森森好朋友生活節」闖關抽好禮、把少女感夢幻香氛帶回家

▲ANNA SUI綺幻飛行香水攤位把超夢幻的粉色熱氣球搬來「東東森森好朋友生活節」現場，擄獲現場眾多少女心。（圖／記者屠惠剛攝，下同）



消費中心／新北報導

多久沒有出國、沒有跟姐妹來場盛大的派對了？由ETtoday新聞雲主辦的「東東森森好朋友生活節」今（5/8）在新北市民廣場熱鬧登場！悶了一年的心情終於有機會能好好放鬆，在母親節前夕，「東東森森好朋友生活節」先為大家暖身！來新北市民廣場跟ETtoday吉祥物「東東」、「森森」一同享受一場充滿音樂、遊戲、歡樂的頂級饗宴，現場多位重量級歌手將登台演出，還有《聲林之王》人氣選手與《料理之王》選手都將到場同歡，新北市民廣場也一大早就湧現人潮，現場攤位更以ANNA SUI綺幻飛行香水攤位的巨型粉色熱氣球與甜美香氛擄獲最多少女心！

▲活動一開始，ANNA SUI綺幻飛行香水攤位就吸引不少人潮來拍照、打卡、轉扭蛋。



想要體驗升空高飛的奇幻旅程嗎？以夢幻設計與迷人香調擄獲眾多少女心的ANNA SUI綺幻飛行香水，將童話故事般的粉色熱氣球搬來「東東森森好朋友生活節」現場，就要跟你一起搭上粉紅色熱氣球升空、翱翔雲朵上的夢幻國度！ANNA SUI綺幻飛行香水最新推出的「綺幻飛行淡香水」以公主般的夢幻設計象徵夢想起飛，來到「東東森森好朋友生活節」現場的ANNA SUI綺幻飛行香水攤位可以體驗置身雲朵的夢幻國度之感，享受ANNA SUI綺幻飛行香水浪漫輕甜的花果香。

▲完成指定任務即可抽ANNA SUI綺幻飛行香水夢幻禮品。



ANNA SUI綺幻飛行香水攤位除了夢幻又好拍之外，還有趣味闖關活動與多重好禮抽獎，到ANNA SUI綺幻飛行香水攤位與巨型熱氣球拍照打卡並tag「#annasuisky」、「#annasui綺幻飛行淡香水」並公開發佈於個人社群，出示打卡貼文就可以玩扭蛋機，將扭蛋機中的試香針管或ANNA SUI綺幻飛行香水神秘愛心小禮帶回家。闖關遊戲第一重至ETtoday新聞雲攤位出示ETtoday新聞雲APP並註冊會員，可獲得闖關小禮；完成第一重闖關任務的人，別忘了領取「來啦！來去新聞散步」支線任務，在指定天數內達成新聞瀏覽任務，再拿50元全家購物金！

▲熱氣球VR體驗讓大人小孩都玩得不亦樂乎。



活動剛開始就吸引不少人潮的ANNA SUI綺幻飛行香水攤位，拍照、打卡、轉扭蛋讓民眾玩得不亦樂乎，小朋友們也迫不及待戴上VR眼鏡，乘上熱氣球體驗夢幻升空的感受，一邊直呼：「看到氣球了，好大喔！」想搶先一步體驗2021熱氣球嘉年華嗎？來「東東森森好朋友生活節」找ANNA SUI綺幻飛行香水攤位準沒錯！

▲只要今天在攤位購買ANNA SUI綺幻飛行香水商品即可獲滿額禮，現場還有更多優惠組合，快揪姊妹、媽媽一起出門感受夢幻魅力。



只要今天在ANNA SUI綺幻飛行香水攤位購買商品，滿1000元即贈試香針管3入組＋幸運香氛手環乙個，滿2500元贈安娜花園香頌隨身瓶一組；活動期間購買最新的綺幻飛行淡香水即可獲得限量「日本香氛禮盒（護手霜＋香膏）」以及「焦糖爆米花」各乙份！攤位現場還有更多優惠組合。明天就是母親節了，想好要送媽媽什麼了嗎？現在就把媽媽帶出門，來「東東森森好朋友生活節」chill一下，體驗ANNA SUI綺幻飛行香水的夢幻魅力。

防疫須知：

敬請參加活動的民眾需全程配戴口罩，並填寫實名制表單、實施體溫測量與酒精消毒，體溫若超過37.5°C者，須配合至場外區休息，並規勸至醫院做二次檢驗。活動現場禁止飲食，並請配合活動會場寵物不落地之規範。

主辦單位將做好防疫規劃，敬請各位參加的民眾配合，安心防疫，才能玩得開心又放心喔！

■ 2021東東森森好朋友生活節

時間：2021年5月8日（六）11:00 a.m.-17:00 p.m.

地點：新北市民廣場（220新北市板橋區中山路一段161號），新北市政府前

■ 超強卡司表演：大咖歌手、年輕人最愛的《聲林之王》《料理之王》，還有ETtoday Podcast粉絲見面會

■ 活動官網：https://events.ettoday.net/picnic2021/