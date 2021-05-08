fb ig video ETtoday search mobile

ANNA SUI超夢幻巨型熱氣球現身！快來「東東森森好朋友生活節」闖關抽好禮、把少女感夢幻香氛帶回家

>

▲▼2021東東森森好朋友生活節 Anna Sui。（圖／記者屠惠剛攝）

▲ANNA SUI綺幻飛行香水攤位把超夢幻的粉色熱氣球搬來「東東森森好朋友生活節」現場，擄獲現場眾多少女心。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

消費中心／新北報導

多久沒有出國、沒有跟姐妹來場盛大的派對了？由ETtoday新聞雲主辦的「東東森森好朋友生活節」今（5/8）在新北市民廣場熱鬧登場！悶了一年的心情終於有機會能好好放鬆，在母親節前夕，「東東森森好朋友生活節」先為大家暖身！來新北市民廣場跟ETtoday吉祥物「東東」、「森森」一同享受一場充滿音樂、遊戲、歡樂的頂級饗宴，現場多位重量級歌手將登台演出，還有《聲林之王》人氣選手與《料理之王》選手都將到場同歡，新北市民廣場也一大早就湧現人潮，現場攤位更以ANNA SUI綺幻飛行香水攤位的巨型粉色熱氣球與甜美香氛擄獲最多少女心！

▲▼2021東東森森好朋友生活節 Anna Sui。（圖／記者屠惠剛攝）

▲活動一開始，ANNA SUI綺幻飛行香水攤位就吸引不少人潮來拍照、打卡、轉扭蛋。

想要體驗升空高飛的奇幻旅程嗎？以夢幻設計與迷人香調擄獲眾多少女心的ANNA SUI綺幻飛行香水，將童話故事般的粉色熱氣球搬來「東東森森好朋友生活節」現場，就要跟你一起搭上粉紅色熱氣球升空、翱翔雲朵上的夢幻國度！ANNA SUI綺幻飛行香水最新推出的「綺幻飛行淡香水」以公主般的夢幻設計象徵夢想起飛，來到「東東森森好朋友生活節」現場的ANNA SUI綺幻飛行香水攤位可以體驗置身雲朵的夢幻國度之感，享受ANNA SUI綺幻飛行香水浪漫輕甜的花果香。

▲▼2021東東森森好朋友生活節 Anna Sui。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼2021東東森森好朋友生活節 Anna Sui。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼2021東東森森好朋友生活節 Anna Sui。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼2021東東森森好朋友生活節 Anna Sui。（圖／記者屠惠剛攝）

▲完成指定任務即可抽ANNA SUI綺幻飛行香水夢幻禮品。

ANNA SUI綺幻飛行香水攤位除了夢幻又好拍之外，還有趣味闖關活動與多重好禮抽獎，到ANNA SUI綺幻飛行香水攤位與巨型熱氣球拍照打卡並tag「#annasuisky」、「#annasui綺幻飛行淡香水」並公開發佈於個人社群，出示打卡貼文就可以玩扭蛋機，將扭蛋機中的試香針管或ANNA SUI綺幻飛行香水神秘愛心小禮帶回家。闖關遊戲第一重至ETtoday新聞雲攤位出示ETtoday新聞雲APP並註冊會員，可獲得闖關小禮；完成第一重闖關任務的人，別忘了領取「來啦！來去新聞散步」支線任務，在指定天數內達成新聞瀏覽任務，再拿50元全家購物金！

▲▼2021東東森森好朋友生活節 Anna Sui。（圖／記者屠惠剛攝）

▲熱氣球VR體驗讓大人小孩都玩得不亦樂乎。

活動剛開始就吸引不少人潮的ANNA SUI綺幻飛行香水攤位，拍照、打卡、轉扭蛋讓民眾玩得不亦樂乎，小朋友們也迫不及待戴上VR眼鏡，乘上熱氣球體驗夢幻升空的感受，一邊直呼：「看到氣球了，好大喔！」想搶先一步體驗2021熱氣球嘉年華嗎？來「東東森森好朋友生活節」找ANNA SUI綺幻飛行香水攤位準沒錯！

▲▼2021東東森森好朋友生活節 Anna Sui。（圖／記者屠惠剛攝）

▲只要今天在攤位購買ANNA SUI綺幻飛行香水商品即可獲滿額禮，現場還有更多優惠組合，快揪姊妹、媽媽一起出門感受夢幻魅力。

只要今天在ANNA SUI綺幻飛行香水攤位購買商品，滿1000元即贈試香針管3入組＋幸運香氛手環乙個，滿2500元贈安娜花園香頌隨身瓶一組；活動期間購買最新的綺幻飛行淡香水即可獲得限量「日本香氛禮盒（護手霜＋香膏）」以及「焦糖爆米花」各乙份！攤位現場還有更多優惠組合。明天就是母親節了，想好要送媽媽什麼了嗎？現在就把媽媽帶出門，來「東東森森好朋友生活節」chill一下，體驗ANNA SUI綺幻飛行香水的夢幻魅力。

防疫須知：

敬請參加活動的民眾需全程配戴口罩，並填寫實名制表單、實施體溫測量與酒精消毒，體溫若超過37.5°C者，須配合至場外區休息，並規勸至醫院做二次檢驗。活動現場禁止飲食，並請配合活動會場寵物不落地之規範。

主辦單位將做好防疫規劃，敬請各位參加的民眾配合，安心防疫，才能玩得開心又放心喔！

■ 2021東東森森好朋友生活節

時間：2021年5月8日（六）11:00 a.m.-17:00 p.m.

地點：新北市民廣場（220新北市板橋區中山路一段161號），新北市政府前

■ 超強卡司表演：大咖歌手、年輕人最愛的《聲林之王》《料理之王》，還有ETtoday Podcast粉絲見面會

■ 活動官網：https://events.ettoday.net/picnic2021/

關鍵字：

ANNA SUI綺幻飛行香水, 2021東東森森好朋友生活節, 新北市民廣場, 香水, 綺幻飛行淡香水, 熱氣球

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

瑞莎自嘲「時間管理大師」穿豹紋裙霸氣擺拍

瑞莎自嘲「時間管理大師」穿豹紋裙霸氣擺拍

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

ET Fashion

推薦閱讀

3步驟玩懂東東森森好朋友生活節！必玩闖關攻略、料理之王聯名料理包等你拿

3步驟玩懂東東森森好朋友生活節！必玩闖關攻略、料理之王聯名料理包等你拿

「台灣第一美胸」熊熊4天瘦2KG！超狂「急速惡魔菜單」讓胸部不縮水

「台灣第一美胸」熊熊4天瘦2KG！超狂「急速惡魔菜單」讓胸部不縮水

看起來和善「狠起來卻嚇死人」3大星座！Top 1發起脾氣無人能擋

看起來和善「狠起來卻嚇死人」3大星座！Top 1發起脾氣無人能擋

麥當勞「大麥克便當盒」爆紅！雙層設計超好用　拎去野餐最Q 「請退出門擋區，再感應票卡」10句自帶音效的句子　台灣人都懂 「袋裝吐司側背包」網喊好想要！附果醬小娃娃掛上去有夠可愛 IU撞衫TWICE志效憑顏值霸佔不敗地位　「她」胸前特別緊洩漏好身材 少時Tiffany、秀英穿「災難三分褲」同框互尬　筷子美腿細到誇張！ 星巴克5／10買一送一來啦！　還有3間連鎖咖啡半價「母親節開跑」 「5大防曬誤區」超多人全都中！　用量太少等於白塗

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面