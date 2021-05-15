貓咪穿「烤玉米裝」迷濛睡顏讓人秒融化　超潮「小龍蝦拖鞋」踩街必備

編輯／ChiNg

無論是日本職人還是日本推主同樣都是創意無限經常能於網上掀起熱議，更不用說當他們把靈感放於貓主子或是狗老大時簡直是讓人哭笑不得，這隻來自日本的高人氣貓咪不但擁有YouTube頻道且尚未滿一歲的牠已經於推特上擁有上萬粉絲，朦朧的雙眼加上有趣多變的穿搭讓牠備受網友們喜愛。

台灣人絕對熟悉的夜市美食烤玉米撥開之後竟然躺了一隻眼神迷茫的貓咪！安心熟睡在玉米葉裡的模樣未免也太撩人、太療癒，不僅身上的玉米顆粒陰影逼真，貓咪戴上帽子之後頭頂的玉米鬚更是可愛指數破表，慵懶呼呼大睡的Q萌樣讓粉絲們秒融化。

▲貓貓玉米 。（圖／翻攝自推特@minira_diary，下同）

這位愛貓如子的推主幫貓咪精心準備的穿搭都是純手工自己做的，讓人實在非常佩服如此厲害、精緻的手作能力，除了cosplay玉米之外先前也曾幫貓咪換上白菜葉裝，把萌萌的貓咪包入鮮甜的白菜葉裡彷彿完全可以想像大口咬下清脆的聲音……只能說不管換上哪件服裝這隻貓老大同樣都能倒頭就睡，只要睡覺就能圈粉的高顏值真讓人羨慕。

不得不說食物真的很常被大家拿來玩翻，不少品牌都推出過各種食物造型的有趣商品，像是日本老字號便當崎陽軒便將品牌熱賣商品「燒賣便當」打造為造型便當毛巾毯，並以便當盒包裝看起來就跟真的便當一樣，夏天開冷氣睡覺的你正需要一條這樣的薄毯。

▲燒賣便當毛巾毯。（圖／翻攝自kiyoken.com，下同）

這款毛巾毯質地輕薄舒適皮膚易過敏的人也不必擔心，無論是當作追劇時的配件還是睡覺的小涼被都非常適合，正面看起來就像是便當外盒，蓋在身上彷彿你就是便當菜色……而翻過來內側便是豐富的經典燒賣便當，幾乎是100％神還原的超逼真設計保證讓你越睡越餓。

同樣讓人越看越餓的設計還有它，被小紅書網友公認為今夏最潮穿搭配件的「小龍蝦拖鞋」把許多人愛吃的解饞零嘴小龍蝦做成了拖鞋，雖然小龍蝦本身沒什麼肉但是一邊努力吸、一邊大口喝下啤酒的痛快就是夏天的專利！這款小龍蝦拖鞋不僅推出了經典的橘色款也同步推出了罕見的綠色版小龍蝦，今年夏天就跟朋友們一人一雙走遍整個墾丁大街吧。

▲小龍蝦拖鞋。（圖／翻攝自小紅書＠肥宅居居）

▲綠色小龍蝦拖鞋同樣吸睛。（圖／翻攝自小紅書＠水蜜桃味的冰凍荔枝）

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