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超長臘腸狗抱枕「太治癒」網瘋搶！巨無霸披薩坐墊就是要這麼浮誇

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編輯／ChiNg

喜歡吃披薩的人有福了，日本達美樂發揮創意的極限設計出這款「巨無霸披薩坐墊」讓披薩控們喜歡吃就多吃點！就算平常能一個人吃完整個大披薩的人，也絕對無法挑戰成功這款光是直徑就有180公分的MAX版，達美樂官方還幽默的拍了一張披薩大到快要把人壓垮的示意圖，看來再怎麼喜歡的東西過量還是會讓人無法負荷啊。

這款巨無霸披薩坐墊實在是大到就算翻過來當作抱枕或是棉被蓋肯定都不是問題，只要你承受得住滿載蘑菇、臘腸、起司等餡料的超大披薩就可以了，不得不說這款造型坐墊的作工實在是非常細緻，從上面的餡料到外側的餅皮所有線條、用色與陰影都不馬虎，因此外觀真的是非常逼真簡直是100％神還原的傑作。

同樣適合拿來追劇的居家用品非這款莫屬！近期於小紅書引起熱議的「超長臘腸狗抱枕」讓人看到秒被治癒，不僅超仿真的Q萌外型整個抱枕長達120公分的設計，讓你無論要當作枕頭還是靠墊甚至是酸痛勞累時墊在腳下都非常適合。品牌野獸派家居打造的這款臘腸狗抱枕可以說是非常成功，一開賣馬上成為熱銷商品讓大家紛紛開始瘋搶，且材質上使用燈芯絨質地非常柔軟舒適，絕對是最適合放置於床上或是沙發上的必備家居神器。

▲▼臘腸狗抱枕。（圖／翻攝自thebeastshop.com）

▲▼臘腸狗抱枕。（圖／翻攝自thebeastshop.com）

▲超長臘腸狗抱枕（圖／翻攝自thebeastshop.com）

原本身體跟腿長就不成比例的臘腸狗這次被誇大設計得更獵奇讓許多網友看了秒融化，超短的迷你小腿顯得整體更是可愛療癒，這款Q萌的造型抱枕無論當作禮物送人還是自己收藏絕對都非常合適，喜歡的人趕快手刀搶購不要錯過。

另外，備受各年齡層喜愛的日本兒童動畫《天竺鼠車車》再度推出全新的系列周邊要來放火燒大家的錢包，雖然可愛動畫已全劇終，但仍有大票粉絲等著購買各種週邊商品，官方聽見大家的心聲於是這次便一口氣推出了天竺鼠車車造型玩偶以及衛生紙套，把最軟萌的西羅摩、馬鈴薯、巧克力等鼠鼠都打造成家中實用的生活用品，實用度100分又高顏值的單品讓媽媽們再也無法拒絕買單，大家趕緊手刀放進購物車吧。

▲▼天竺鼠車車官方周邊。（圖／翻攝自a-onstore.jp）

▲▼天竺鼠車車官方周邊。（圖／翻攝自a-onstore.jp）

▲全系列預計於7／24在官網上開賣，有興趣的人記得筆記下來、千萬不要錯過。（圖／翻攝自a-onstore.jp）

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關鍵字：

獵奇, 新奇, 創意, 達美樂, 居家

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