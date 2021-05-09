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感情好有秘訣！專家提出「5：1」原則，伴侶關係更幸福

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▲▼「5：1」原則讓伴侶關係更幸福 。（圖／Unsplash）

▲想要感情越來越好，試試「5：1」原則。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Amber

情侶也好、夫妻也罷，一段關係有意見不合在所難免，有的人吵完一拍兩散，也有人越吵越親密，為此美國專家研究發現，好的伴侶關係多半符合「5：1」原則，這樣做能讓日子過得更幸福。

當與另一半交往久了，或是即將進入新的關係，當認知不同，衝突難免。最怕的是衝突在彼此心中留下疙瘩，讓兩人都受傷了，好的關係其實就像種植一樣，把雜草除掉後，別忘了施肥，才能讓植物越長越好。

▲▼「5：1」原則讓伴侶關係更幸福 。（圖／Unsplash）

美國心理學研究人員Dr. John Gottman就提出 「5：1」原則，當每一次的負面互動之後，需要五次的正面互動來達到平衡，他發現幸福的夫妻，通常都能做到這樣的平衡。

反之，不那麼幸福的夫妻，問題來自於積極互動不足，根據統計正負面的互動是1：1，甚至於更少，這樣是非常不健康的關係。雖然吵架之後會和好，但做到以上這點，就能獲得更穩定幸福的關係。

那麼什麼是正面互動呢？以下是穩定伴侶適用的正面互動清單。

▲▼「5：1」原則讓伴侶關係更幸福 。（圖／Unsplash）

#他說的，你都很想聽

專注聽他說話並提出開放式問題回應，搭配點頭和眼神交流，表現你很渴望傾聽。

#衝突時仍不忘情感表達

即便吵架或是意見相左，也不妨牽起對方的手告訴他：無論發生什麼事，我們都可以一起解決。

▲▼「5：1」原則讓伴侶關係更幸福 。（圖／Unsplash）

#經常讚美對方

穩定的婚姻取決於兩人記得互相感謝彼此，多讚美對方會讓自己感受滿足，更能讓被讚美者覺得自己被在乎。

#為了「更好」而吵架

不要把吵架當作負面，讓對方感受是為了彼此更好而「溝通」，記得不要站在對立面，要記得兩人是同一國的

▲▼「5：1」原則讓伴侶關係更幸福 。（圖／Unsplash）

#試著接受對方的觀點

即使你心裡不同意對方的想法，但你願意試著接受，讓對方感覺自己的觀點是有意義的。

關鍵字：

情侶, 戀愛, 結婚, 夫妻, 原則, 相處之道

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