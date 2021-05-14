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這塊舒芙蕾讓你擁有軟綿少女肌　用「擲筊肥皂」清洗雙手得保庇

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編輯／ChiNg

炎炎夏日即將到來，在戶外停留不用半小時馬上全身濕濕黏黏讓很多女孩都懶得化妝，不但容易掉妝也會帶來肌膚不適，台灣美妝品牌點胭脂便以許多人喜愛的法國經典甜點舒芙蕾為設計靈感打造出這款「舒芙蕾鬆餅粉撲」，外觀神似美味可口的舒芙蕾，舒適的材質瞬間提高大家化妝的慾望。

繼上次與北港武德宮聯名的糕仔造型粉撲後，這次再度跨界與來自大稻埕的超夯甜點店芙稻菓室攜手打造這款舒芙蕾鬆餅粉撲，外觀就跟剛出爐的舒芙蕾一樣蓬鬆綿密，完全可以想像大口咬下的幸福感，這款粉撲的質地設計便於大家無論是要塗抹眼妝、粉底液或是遮瑕膏通通不是問題。

此系列一口氣推出兩款樣式供大家選購，無論是「池上香米舒芙蕾鬆餅」還是「可可舒芙蕾鬆餅」任君挑選，從外包裝到產品本身都像極了真的甜點，絕對是送禮、自用兩相宜。

不只點胭脂慣於結合台灣在地鄉土文化，近期這款由台灣設計品牌茶寶推出的「擲筊肥皂」同樣也是濃濃的古早味飄香，民間習俗裡十分相信「三分天註定 七分靠打拼」因此當生活遇到不如意時很多人便會選擇以擲筊的方式來求助於神明，無論是求平安、求健康甚至是求姻緣通通一次幫你搞定。

▲▼擲筊肥皂。（圖／翻攝自pinkoi.com）

▲▼擲筊肥皂。（圖／翻攝自pinkoi.com）

▲擲筊肥皂。（圖／翻攝自Pinkoi）

擲筊肥皂採用喜氣的大紅色打造出新月型的外觀，整體看起來像極了在廟裡常見的擲筊，並於外盒上印有「潔淨雙手得保庇」的趣味字樣，若使用這款肥皂搓手的同時感覺彷彿能與神明心靈相通，也許冥冥之中還能得到庇佑，這款簡直可以稱是台灣文化的代表產物，送給阿公阿嬤們一定很合適。

時常洗手、洗碗的人肯定少不了隨身一罐護手霜，尤其防疫期間天天都要接觸酒精更是需要適時的呵護與保養，擁有一雙細嫩的雙手讓你整體年輕五歲，這款超可愛的「多肉植物護手霜」光看就覺得充滿了朝氣，高舉雙手幫你加油打氣加上超Q的帽子、八字鬍等配件讓整個護手霜簡直可以當作室內擺設療癒到不行。

▲▼多肉植物護手霜。（圖／翻攝自thefaceshop.com.tw）

▲▼多肉植物護手霜。（圖／翻攝自thefaceshop.com.tw）

▲多肉植物護手霜。（圖／翻攝自thefaceshop）

多肉植物護手霜含有龍舌蘭萃取物完美幫你的肌膚保濕，如此精緻的設計不僅能有效達到照顧雙手的作用更能同時治癒勞累的心，喜歡的人趕快手刀搶購不要錯過。

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關鍵字：

粉撲, 彩妝, 肥皂, 舒芙蕾, 擲筊

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