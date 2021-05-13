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這個先不要！「蔥爆霜淇淋」滿滿蔥花＋醬油、吻仔魚　你敢吃嗎？

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編輯／ChiNg

創意的點子時常能為生活帶來樂趣，當一成不變的日常加入一些令人意想不到的新意時甚至能製造話題、引起熱議，就好比這兩款來自日本極為怪誕的冰淇淋分別為「蔥爆醬油霜淇淋」以及「吻仔魚霜淇淋」，顛覆以往冰淇淋為甜品的既定印象打造出這兩款甜鹹混合的新風味讓不少網友都嚇愣了。

滿滿的蔥可以說是吃熱炒或是台灣小吃必備的配料，但日本這家「豆本舖」把它在霜淇淋上灑好灑滿，除了視覺上非常驚悚與前衛之外更讓人好奇究竟會是什麼味道？不要以為日本人的創意只有這樣，除了豪邁的蔥花以外最後還要淋上一滴又一滴的醬油，完全把霜淇淋當成了當地特產「烏龍麵」來調味實在是非常驚人。

▲▼蔥味霜淇淋。（圖／翻攝自小紅書@Elxia Japan）

▲蔥味霜淇淋不但把蔥花加好加滿，最後還要淋上醬油。（圖／翻攝自小紅書＠Elxia Japan）

除此之外，許多人去日本遊玩時也親眼目睹過「吻仔魚霜淇淋」一聽就覺得該出現在湯裡的吻仔魚竟然游上了霜淇淋！不仔細看還以為是網友P圖技巧大進步沒想到卻是真有這種口味......如此新穎又獨特的創意吸引許多觀光客紛紛前往朝聖，網友們品嚐完所述不外乎「很酷的味道」、「鹹鹹甜甜的味覺衝擊」等十分驚訝的心得，下次若有機會拜訪日本不妨挑戰看看將新鮮的吻仔魚配上香濃霜淇淋是什麼樣的滋味。

▲▼吻仔魚霜淇淋。（圖／翻攝自臉書網友）

▲除了蔥花口味，日本更前衛的研發了吻仔魚霜淇淋。（圖／翻攝自臉書網友）

永遠不要小看日本人嘗試的勇氣，繼多次展現對於珍珠的熱愛之後日本再度研發出比珍珠披薩、珍珠水餃等獵奇食物更神奇的食物「超厚版珍珠烏龍麵」，喜歡吃烏龍麵的人肯定都對於有嚼勁、QQ的食物沒有抵抗力，這款由日本商店吉田烏龍麵推出的珍珠烏龍麵將原料除了小麥以外再添加了樹薯粉打造出有如珍珠般的Q彈口感，本身就富有彈性的烏龍麵加上珍珠的風味後更是越嚼越香也非常有飽足感。

▲▼珍珠烏龍麵。（圖／翻攝自mensfujiyama-kofu.mystrikingly.com）

▲超厚版珍珠烏龍麵，挑戰新味覺。（圖／翻攝自menzufujiyama官網，下同）

且此商品以飲料杯來包裝看起來就像是日常的手搖飲，神似珍珠奶茶的烏龍麵不僅視覺就連口感也離珍珠本人相差不遠，目前已於日本的Yahoo商城開始販售，喜歡吃烏龍麵的人趕快手刀嚐鮮吧。

▲▼珍珠烏龍麵。（圖／翻攝自mensfujiyama-kofu.mystrikingly.com）

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關鍵字：

獵奇, 詭異, 創意料理, 霜淇淋, 日本

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