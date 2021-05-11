「紙袋控」的救星！下雨也不怕破的手袋　奶茶色文青最愛

▲紙袋控們最害怕碰到下雨天，有了這款「偽紙袋帆布袋」再也沒煩惱。（圖／翻攝自pinkoi.com，下同）

編輯／ChiNg

無論是上班族或是學生族總有一群「紙袋控」，有時候就是沒有特別想帶什麼只需要能裝得下錢包跟手機即可，這時候很多人會選擇拿出家裡漂亮的紙袋拎著就可以輕鬆出門，但若運氣不好碰上雨天馬上就會破掉甚至洩洪式的讓東西散落一地，近期日本網友討論度很高的這款「偽紙袋帆布袋」便能一次解決所有問題。

這款由日本品牌SILVER所推出的偽紙袋帆布袋外觀神似普通紙袋，造型簡約且舒適絕對能深得許多文青們的心，此品牌堅持所有帆布袋不分款式皆為天然未染色的樣子呈現保留最原始的素面樣貌，可口的奶茶色絕對是紙袋控們的最愛；若喜歡追求獨特的人也可以選擇稍有花紋的款式，像是加上字母或是數字元素的經典款帆布袋同樣很受歡迎。

若喜歡這種簡約款提袋的話也可以選擇無印良品的「黃麻購物提袋」，這款提袋採用的是天然的黃麻素材因此對於環境來說相當環保負擔也比較小，且把手部分採用100％的棉質設計即便長時間拎著手也不會痛，而外觀上整體的設計為完全無裝飾的純素面款，如果喜歡個性化的人也可以自行裝飾或塗鴉，無論是直接拿來用還是先客製化一下都非常好看也實用，這樣一個手袋只需要59元至79元就能帶回家，有了它，無論是要出門運動或是假日休閒都非常適合。

▲無印良品推出的黃麻購物袋，百元有找非常受歡迎。（圖／翻攝自muji.com）

▲網友將無印良品麻布袋改造成精品手袋。（圖／翻攝自小紅書）

受到廣大女性群眾喜愛的新加坡鞋包品牌CHARLES & KEITH（簡稱小CK）近日於台北誠品信義店1樓開幕全新店鋪，並推出獨賣款「皺皺包」，以大家熟悉的深綠色「誠品紙袋」為靈感，運用帶有灰調的青苔色系與褐色提把、內裡做搭配，並以仿牛皮紙的視覺效果呈現，長夾、鑰匙與手機都能輕鬆收納，還能再裝進幾本喜愛的書，簡約的設計隨興拎著就可出門與逛逛、野餐都可以！

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