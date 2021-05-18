高人氣開架「紅瓶小方塊」粉底換上Kitty包裝太可愛　這次不買不行

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深受許多人喜愛的Hello Kitty又來放火燒大家錢包！這次與日本人氣開架美妝品牌INTEGRATE攜手打造出一系列以「Meet Lovely」為主題的彩妝，無論是眼妝、底妝還是限量化妝包通通都有，趁著今年夏天大家快把化妝包翻修一遍，提高化妝品的顏值吧。

▲INTEGRATE與Hello Kitty聯名彩妝。（圖／翻攝自integrate.jp、IG@maquia.magazine，下同）



此次的「柔焦輕透美肌粉餅」一如往常僅提供較為白皙的色號OC10以及OC20，膚色本身就很白嫩的人只能繼續期待新系列推出較暗的色號，但無論是哪一款外殼都是純白簡約風搭配經典的Hello Kitty圖樣，手繪風加上些許色彩點綴使得整體更顯經典；而一直以來都深獲好評的紅瓶小方塊「柔焦輕透美肌粉底液」是很多人的最愛，親民的價格就能享受自然又持久的妝感，加上外包裝玩翻復古相機的Kitty，粉絲不買對不起自己。

▲此系列聯名預計在五月下旬於日本上市，台灣的朋友可能要再稍微等一下，有興趣的人請持續鎖定官網最新消息。

這款四色眼影盤同樣也是在網路上討論度相當高的，心型外觀設計太懂少女心，兩種色號都各有5種顏色，大家可以依個人需求選購想要大地色系還是戀愛粉色系，想收藏超可愛的外殼也能直接打包兩款；而「透潤柔光粉底凍」的部分還會隨盒附贈限量版小方鏡，只送不賣！喜歡Kitty的人千萬不要錯過，幫你完美遮瑕的同時還可以擁有高顏值實用小方鏡，簡直是太划算了。

除此之外，繼先前大獲好評的哆啦A夢聯名系列後PAUL&JOE再度打造可愛到不行的「立體熊熊唇膏」此系列一共有紅色熊熊以及藍色熊熊兩款造型，無論何者都有一隻害羞內向的Q萌小熊乖巧的坐在唇膏頂部，正經八百的模樣簡直是太療癒，夏天正適合這種跟海水一樣清澈的天藍色包裝，搭配一朵朵小花作為點綴，整支唇膏散發出清爽又消暑的氣息。





而開架品牌FRESHO2為台灣自有的彩妝品牌，不但價格親民就連產品外包裝都是採用環保材質，因此呵護自己的同時也可以愛護地球，而其中最引人注目的就是與迪士尼聯名各個系列，像是這次與《玩具總動員》聯名推出的商品無論是唇膏、打亮餅還是遮瑕通通都有，所有彩妝商品都被換上了最Q萌的卡通造型，迪士尼粉絲錯過捶心。

▲玩具總動員聯名彩妝。（圖／翻攝自fresho2.com.tw，下同）

另外，唇膏的部分則是一口氣打造四款不同款式，把胡迪、三眼怪、火腿及抱抱龍以最夢幻的方式呈現在唇膏的外殼，而唇膏的顏色有焦糖布蕾、蜜桃甜杏、玫瑰拿鐵和罌粟棕紅可以選購，全系列由外而內都是高顏值，以柔軟的質地打造雙唇完美的水潤光澤。

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