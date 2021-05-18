fb ig video ETtoday search mobile

高人氣開架「紅瓶小方塊」粉底換上Kitty包裝太可愛　這次不買不行

>

編輯／ChiNg

深受許多人喜愛的Hello Kitty又來放火燒大家錢包！這次與日本人氣開架美妝品牌INTEGRATE攜手打造出一系列以「Meet Lovely」為主題的彩妝，無論是眼妝、底妝還是限量化妝包通通都有，趁著今年夏天大家快把化妝包翻修一遍，提高化妝品的顏值吧。

▲▼資生堂推Hello Kitty聯名。（圖／翻攝自integrate.jp、IG@maquia.magazine）

▲INTEGRATE與Hello Kitty聯名彩妝。（圖／翻攝自integrate.jp、IG@maquia.magazine，下同）

此次的「柔焦輕透美肌粉餅」一如往常僅提供較為白皙的色號OC10以及OC20，膚色本身就很白嫩的人只能繼續期待新系列推出較暗的色號，但無論是哪一款外殼都是純白簡約風搭配經典的Hello Kitty圖樣，手繪風加上些許色彩點綴使得整體更顯經典；而一直以來都深獲好評的紅瓶小方塊「柔焦輕透美肌粉底液」是很多人的最愛，親民的價格就能享受自然又持久的妝感，加上外包裝玩翻復古相機的Kitty，粉絲不買對不起自己。

▲▼資生堂推Hello Kitty聯名。（圖／翻攝自integrate.jp、IG@maquia.magazine）

▲▼資生堂推Hello Kitty聯名。（圖／翻攝自integrate.jp、IG@maquia.magazine）

▲此系列聯名預計在五月下旬於日本上市，台灣的朋友可能要再稍微等一下，有興趣的人請持續鎖定官網最新消息。

這款四色眼影盤同樣也是在網路上討論度相當高的，心型外觀設計太懂少女心，兩種色號都各有5種顏色，大家可以依個人需求選購想要大地色系還是戀愛粉色系，想收藏超可愛的外殼也能直接打包兩款；而「透潤柔光粉底凍」的部分還會隨盒附贈限量版小方鏡，只送不賣！喜歡Kitty的人千萬不要錯過，幫你完美遮瑕的同時還可以擁有高顏值實用小方鏡，簡直是太划算了。

▲▼資生堂推Hello Kitty聯名。（圖／翻攝自integrate.jp、IG@maquia.magazine）

▲▼資生堂推Hello Kitty聯名。（圖／翻攝自integrate.jp、IG@maquia.magazine）

除此之外，繼先前大獲好評的哆啦A夢聯名系列後PAUL&JOE再度打造可愛到不行的「立體熊熊唇膏」此系列一共有紅色熊熊以及藍色熊熊兩款造型，無論何者都有一隻害羞內向的Q萌小熊乖巧的坐在唇膏頂部，正經八百的模樣簡直是太療癒，夏天正適合這種跟海水一樣清澈的天藍色包裝，搭配一朵朵小花作為點綴，整支唇膏散發出清爽又消暑的氣息。

 
 
  
 
 
 
 
 
 

而開架品牌FRESHO2為台灣自有的彩妝品牌，不但價格親民就連產品外包裝都是採用環保材質，因此呵護自己的同時也可以愛護地球，而其中最引人注目的就是與迪士尼聯名各個系列，像是這次與《玩具總動員》聯名推出的商品無論是唇膏、打亮餅還是遮瑕通通都有，所有彩妝商品都被換上了最Q萌的卡通造型，迪士尼粉絲錯過捶心。

▲▼《玩具總動員》開架彩妝。（圖／翻攝自fresho2.com.tw，下同）

▲玩具總動員聯名彩妝。（圖／翻攝自fresho2.com.tw，下同）

另外，唇膏的部分則是一口氣打造四款不同款式，把胡迪、三眼怪、火腿及抱抱龍以最夢幻的方式呈現在唇膏的外殼，而唇膏的顏色有焦糖布蕾、蜜桃甜杏、玫瑰拿鐵和罌粟棕紅可以選購，全系列由外而內都是高顏值，以柔軟的質地打造雙唇完美的水潤光澤。

▲▼《玩具總動員》開架彩妝。（圖／翻攝自fresho2.com.tw，下同）

▲▼《玩具總動員》開架彩妝。（圖／翻攝自fresho2.com.tw，下同）

►韓國「香蕉牛奶」變香氛噴霧！螞蟻人美夢成真　隨時沉浸在甜味中

►水逆又來了！12星座「招好運妝容」重點揭秘　選對幸運色就不用怕

關鍵字：

卡通, 聯名, 美妝, 彩妝

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

瑞莎自嘲「時間管理大師」穿豹紋裙霸氣擺拍

瑞莎自嘲「時間管理大師」穿豹紋裙霸氣擺拍

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

ET Fashion

推薦閱讀

超準！網揭「睡覺姿勢」反映愛情觀，「這樣睡」最缺安全感

超準！網揭「睡覺姿勢」反映愛情觀，「這樣睡」最缺安全感

落髮一族要少吃甜食！頭皮專家指出「5個習慣」讓頭髮掉不停

落髮一族要少吃甜食！頭皮專家指出「5個習慣」讓頭髮掉不停

選「最像自己的狐狸」測出內心狡猾程度！看你是心機天才還是傻萌人

選「最像自己的狐狸」測出內心狡猾程度！看你是心機天才還是傻萌人

Lisa洋娃娃長髮回歸了！BLACKPINK合體氣場超強大　網：不知要看誰 新光三越、SOGO全台44店縮短營業時間 孟耿如催淚婚紗照壓軸曝光！「家宴取消」換台牌白紗、魚尾裙美翻 3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了 「象印品牌週」最低999元起！美型咖啡機、電子鍋輕鬆到手 高人氣開架「紅瓶小方塊」粉底換上Kitty包裝太可愛　這次不買不行 朴信惠這雙球鞋愛到包色　才剛出新配色就秒入手，不愧是「女鞋頭」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面