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老是睡不好？5種「助眠食物」吃起來　還能抗焦慮、消疲勞

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▲▼有助睡眠的5種食物。（圖／翻攝unsplash、pexels）

編輯／Amanda　圖／翻攝unsplash、pexels

你是不是也經常躺在床上翻來覆去難以入眠？就算睡得著，也常是淺眠易醒睡不好？現代人生活步調快速、工作壓力大，許多人都有睡眠問題，想改善睡眠品質，除了適當紓解壓力，還能借助食物的天然力量！像是以下5種「助眠食物」，睡前吃一點就能幫助放鬆、調節身體，讓你更好入睡。

▲▼有助睡眠的5種食物。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃香蕉

香蕉富含天然鎂元素及維生素B，可幫助放鬆肌肉，舒緩疲勞，且香蕉還富含對睡眠很重要的色胺酸，有助於提高血清素，進而幫助褪黑激素合成，調整睡眠狀態。

▲▼有助睡眠的5種食物。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃溫熱牛奶

牛奶同樣含有色胺酸，能促進血清素、褪黑激素分泌，幫助鎮靜、改善睡眠，尤其晚上喝一杯熱牛奶，溫熱身體更能幫助放鬆。

▲▼有助睡眠的5種食物。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃杏仁

杏仁含有豐富麩醯胺酸，可轉化為重要的神經傳導物質，幫助放鬆心情、安定大腦神經，能抗焦慮、幫助提升睡眠品質。另外杏仁還富含鎂，有助於穩定神經和情緒，也能消除疲勞。

▲▼有助睡眠的5種食物。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃燕麥

碳水化合物有助於提高體內內色胺酸比例，而升糖指數低的燕麥不僅是優質碳水，還擁有豐富的維生素B群及鈣、磷、鐵等礦物質，更含有天然褪黑激素，能幫助緩解壓力、幫助入睡。另外，因攝取過多鹽份、糖分會影響睡眠，還容易發胖，建議選擇無糖或低糖燕麥較好。

▲▼有助睡眠的5種食物。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃蜂蜜

蜂蜜除了含有色胺酸，還有葡萄糖、果糖、蛋白質、維他命B等豐富營養，能幫助舒緩神經緊張及消除肌肉疲勞效果，也富含多種維生素及鈣、鎂、鉀、磷等微量礦物質，對大腦中樞神經有鎮靜作用，有助於減緩壓力，幫助進入睡眠。

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關鍵字：

失眠, 淺眠, 睡不好, 睡眠, 睡覺, 助眠, 好眠, 食物, 飲食, 助眠食物

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