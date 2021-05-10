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星巴克5／10起「限定兩天」買一送一！　「潤玉透光」玻璃杯美翻天

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▲星巴克買一送一,星巴克,丹堤,路易莎。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會、丹堤、路易莎提供）

▲星巴克針對會員推出買一送一優惠。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會、丹堤、伯朗提供）

記者蔡惠如／綜合報導

在母親節過後的首個上班日，星巴克從今（5／10）起至5／11限定兩天，針對會員推出分享日，特定營業時間至店買飲料，可享買一送一優惠，讓民眾能在週一開啟工作模式，用咖啡醒醒腦，伯朗咖啡館5／10也於特定門市也祭出好友分享，買兩杯飲品其中一杯免費。

▲星巴克買一送一,星巴克,丹堤,路易莎。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會、丹堤、路易莎提供）

陪完媽媽之後就要開始打起精神上班啦！在上週四與上週五推5款限定黑咖啡買一送一之後，星巴克再推5／10與5／11共兩天的「星禮程會員專屬 - 會員好友分享日」，今明從上午11點到晚上8點到店內，擁有星禮程的會員購買兩杯相同容量、口味、冰熱皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

▲星巴克買一送一。（圖／記者蔡惠如攝）

而消費者需全額使用星禮程帳號中任一隨行卡，或APP行動支付才可享有此回饋，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，不適用於外送外賣及預訂服務，特定門市不提供此優惠。

最近氣溫又升高，感受到夏日的酷熱風情，星巴克也在5／12首度推出以「潤玉質感」為主打的3款馬克杯，用不透明色系的玻璃材質，打造出潤澤有如玉石般的外型，使用三款秀雅的白、綠、粉紅色系，讓視覺的視覺感受能陪伴使用者整個夏季。

▲星巴克翠玉馬克杯。（圖／星巴克提供）▲星巴克翠玉馬克杯。（圖／星巴克提供）

▲翠玉女神、粉玉女神鱗片玻璃杯，售價600元 。（圖／星巴克提供）

伯朗咖啡館則在5／10，也於特定門市推出買一送一好有優惠，包括建國、科大、宜蘭大學、南港、南京、中山一、中山二、松江、小巨蛋、站前、延平、公館、台大醫院、重慶、承德、北投、桃園中山、署桃醫院、長庚三、長庚四、長庚二與華泰名品城都在優惠名單之列；丹堤咖啡則在5／12國際護師節出示優惠圖示，即可享全系列大杯以上飲品買一送一「外帶優惠」。

▲星巴克新飲、丹堤買一送一。（圖／業者提供）

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 伯朗, 丹堤

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