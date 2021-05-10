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隋棠小麥肌「胸前深V」辣翻！　手拎8千元編織包意外親民

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▲隋棠 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲隋棠海灘風美照吸睛，手中編織包意外親民。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

女星隋棠結婚6年，全家移居恆春生活，時常在IG分享美照的她，近期露出自然的小麥肌膚色，以海灘風裝扮讓人耳目一新，隋棠身穿一件白色低胸白洋裝擺拍，巧妙展現胸前線條，同時手中拎著的編織包也意外親民，8千元有找。

▲隋棠 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲隋棠 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲隋棠以一身Maje 2021春夏IBIZA限量系列洋裝出鏡，搭配M Basket織籃包，NT$7,650 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

隋棠近期美照連發，以一身Maje 2021春夏IBIZA限量系列洋裝出鏡，輪廓輕盈的裙裝藏不住仙氣，隋棠以溫婉的中分長髮襯托精緻巴掌臉蛋，露出健康的小麥肌膚色，而衣著深V剪裁遊走其中，讓胸上區域若隱若現，增添了火辣氣質，再加上遍佈的藍色印花與腰間線條元素點綴，身材纖細依舊。

此外，隋棠拎著的編織包款也引起關注，該款M Basket織籃包展現出休閒的度假氣息，且價格親民僅8千元有找，受到隋棠演繹後更是超燒，不論是肩背上身或是手拎都相當適合。

▲隋棠 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲隋棠以波點洋裝搭配MARC JACOBS帆布包 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

隋棠全家移居恆春生活後，海灘風造型總是很吸睛，先前也曾以一套唯美的波點洋裝搭配MARC JACOBS帆布包擺拍，隋棠戴著高帽露出燦笑，女明星氣場依舊，造型同樣讓粉絲印象深刻。

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關鍵字：

隋棠, Maje, 2021, 春夏, IBIZA

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