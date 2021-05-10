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蕭亞軒4萬的香奈兒零錢包當項鍊　與弟媳戴同款洩姊妹情

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▲▼ 蕭亞軒與陳若儀的香奈兒 。（圖/翻攝hsiaoelva IG、CHANEL官網、kellymermaidchen IG）

▲蕭亞軒（右）與弟媳Juliana感情緊密。（圖／翻攝hsiaoelva IG）

記者陳雅韻／台北報導

蕭亞軒（Elva）2月中被愛犬咬傷臉部與嘴巴，她勇敢面對，貼著膠布與弟弟一家人外出聚會，最吸睛是她與弟媳Juliana一起將同款不同色的香奈兒（CHANEL）鍊子口蓋零錢包當項鍊佩戴，她還在IG稱讚弟媳是弟弟最棒的老婆、外甥最好的媽咪、也是她最愛的妹妹，特別感謝她為蕭家生了3個壯丁，還叮囑弟弟要更疼愛老婆，緊密感情可見一斑。

▲▼ 蕭亞軒與陳若儀的香奈兒 。（圖/翻攝hsiaoelva IG、CHANEL官網、kellymermaidchen IG）

▲蕭亞軒（右）與弟媳Juliana戴同款不同色的香奈兒鍊子口蓋零錢包。

近期在不少名媛明星將香奈兒小包當項鍊戴，熱愛時尚的蕭亞軒也不例外，選戴43,200元的黑色款鍊子口蓋零錢包，粒紋小牛皮包上方點綴雙C Logo珍珠，搭配皮穿鍊帶，集合品牌經典元素於一身，她的弟媳選擇米色款，另有充滿夏日氣息的湖水綠可供選擇。

▲▼ 蕭亞軒與陳若儀的香奈兒 。（圖/翻攝hsiaoelva IG、CHANEL官網、kellymermaidchen IG）▲▼ 蕭亞軒與陳若儀的香奈兒 。（圖/翻攝hsiaoelva IG、CHANEL官網、kellymermaidchen IG）

▲香奈兒充滿夏日氣息的湖水綠鍊子口蓋零錢包，43,200元。（圖／翻攝香奈兒官網）

林志穎老婆陳若儀也是香奈兒忠實粉絲，近期常戴的香奈兒黑色小包，原來是31,100元的Airpod套，兼具裝飾與實用功能，她的手腕套著品牌本季當紅的緞帶髮圈，沒錯過任何熱門單品。

▲▼ 蕭亞軒與陳若儀的香奈兒 。（圖/翻攝hsiaoelva IG、CHANEL官網、kellymermaidchen IG）

▲陳若儀也經常將31,100元香奈兒Airpod小包當項鍊，手腕上是本季最夯的髮圈。（圖／翻攝 kellymermaidchen IG）

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關鍵字：

蕭亞軒, ELVA, CHANEL, 香奈兒, 陳若儀

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