朴信惠梳馬尾打高爾夫網狂讚：好正　瘦身有成側面S曲線超顯眼

記者王則絲／台北報導

近年來高爾夫球運動在韓國很盛行，不再只是中老年人的休閒活動，年輕人們也很愛相約打高爾夫球。韓女星朴信惠近日於IG上Po出數張高爾夫球照，早先也曾曝光過打球影片，只見她梳起高馬尾髮型，穿上貼身的高爾夫球裙，用標準姿勢揮桿，S曲線超顯眼，粉絲們狂讚：「綁馬尾好正」、「真的瘦了好多」、「身材太好了！」

▲朴信惠上傳高爾夫球照。（圖／翻攝自IG@ssinz7）



在韓妞之間，打高爾夫球成了漂亮又時髦的運動，女孩們會特別穿上專業的高爾夫球裝，運用貼身POLO衫與迷你短裙凸顯姣好身材，在豔陽與綠地上拍美照打卡上傳。

▲朴信惠穿上高爾夫球裝被粉絲們讚爆。（圖／翻攝自IG@ssinz7）



最近朴信惠也分享了打高爾夫球的動態，身上穿著自己代言的高爾夫球服裝品牌CASTELBAJAC的衣服，難得的運動風裝扮果然立刻吸住眼球，朴信惠綁起高馬尾髮型並戴上遮陽帽，身上的POLO衫與百褶迷你裙看起來青春洋溢，搭配招牌甜美笑容，電暈粉絲們：「綁馬尾好正」、「又帥又漂亮」、「女神在發光」、「想和妳一起打球！」

而在另一則動態影片中，還能看見朴信惠打球的真實樣貌，側面對著鏡頭，朴信惠微微撅起臀部做出標準的揮桿姿勢，雖然看不清球飛往哪去，但是動作可說是滿分，完整顯現了傲人的S曲線，讓網友驚呼：「真的瘦了好多」、「So Hot」、「朴信惠的身材、頭髮、穿搭全部都太好看了！」

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