fb ig video ETtoday search mobile

迪麗熱巴私服穿搭女孩都該學　高腰牛仔褲、單車褲真正顯瘦有感

>

由迪麗熱巴及吳磊領銜主演的《長歌行》，不論是開播前或播出後，網路上的討論聲浪沒有停過，隨著劇情進入尾聲，女主角迪麗熱巴再登上熱搜關鍵字，除了劇中完美還原漫畫的古裝造型外，她私底下的穿搭風格也讓不少戲迷好奇，怎麼把一件簡單的T-shirt、牛仔褲、高腰單身褲...穿出時髦感，雖然無法擁有迪麗熱巴的美貌，但她的穿搭秘訣可不能錯過：

高腰牛仔褲

高腰牛仔褲是近幾年女孩們熱愛的單品之一，迪麗熱巴時常以把牛仔褲跟白TEE作搭配，仔細一看，白TEE都是簡單、素面的款式，此時，再隨手套上外套或罩衫，不但能遮掉亞洲女孩在意的大屁屁，還多了一份時髦感。

T-Shirt

眾多T-Shirt的選擇中，除了簡單素面款式外，可以遮掉上手臂的五分袖T-Shirt，是她最常搭配的選擇，不想露太多手臂部位的你，可以像迪麗熱巴一樣選擇寬鬆五分袖設計，將不想見人的蝴蝶袖藏起來，下半身搭配直筒牛仔褲或刷破牛仔褲，不僅修飾了身材曲線還十分有型。

印花上衣

大多數人認為難駕馭的印花上衣，其實在搭配的時候，要記住重點只能有一個為原則，像是左邊迪麗熱巴選擇一件式的印花洋裝，身上並沒有其它裝飾；右邊穿上了豹紋外套，裡面就應該為單一色系來陪襯。像是這類印花元素的穿搭，需把目光重點放在一個單品上，才不會有眼花撩亂的感覺。

襯衫式洋裝

可以當外套也可以當洋裝的長版襯衫，看起來有型又好穿脫，也是迪麗熱巴非常喜歡的單品，在選擇款式的時候，可以挑選落在膝上的版型，拉長腿部線條有增高效果，或是右邊這套在腰部繫上皮帶，突顯腰身讓整個人看起來更瘦。

高腰單車褲

自從健身熱潮興起，高腰單車褲大量出現在名人們穿搭，迪麗熱巴同樣沒放過，不同的是，迪麗熱巴選擇休閒運動背心搭配，卻在外頭罩上較為正式的西裝外套，瞬間讓時髦感大增。

針織毛衣

冬季必備的針織毛衣，在迪麗熱巴過往的穿搭中也不少，如果是較為寬鬆的版型可以搭配高腰短褲，露出白皙大長腿，拉長身材線條比例；或是像迪麗熱巴把毛衣紮進裙子中，強調腰部線條，整個人看起來也會比較修長。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

加點浪漫情懷在你的春夏穿搭吧！跟著品牌主理人 Jeanne 學習「法式穿搭」，精緻小技巧就藏在細節裡！

2021春夏馬卡龍包包推薦！盤點Dior玫瑰粉、Gucci櫻花粉、Burberry寶寶藍、Chloé紫羅蘭…超過10款夢幻精品包

破除對愛馬仕的錯誤迷思！女星愛背Lindy、CP值超高Kelly Danse、一包裝齊全WOC...盤點5款適合年輕女孩的包包推薦

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 長歌行, 迪麗熱巴, 私服, 穿搭

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

瑞莎自嘲「時間管理大師」穿豹紋裙霸氣擺拍

瑞莎自嘲「時間管理大師」穿豹紋裙霸氣擺拍

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

ET Fashion

推薦閱讀

「3星座女」對前任念念不忘　巨蟹太重感情、第1名心事藏很深

「3星座女」對前任念念不忘　巨蟹太重感情、第1名心事藏很深

社區感染拉警報！營養師：「6類防疫食物」多吃，提升免疫力又不會胖

社區感染拉警報！營養師：「6類防疫食物」多吃，提升免疫力又不會胖

Leo王反差萌愛「荷包蛋襪」　峮峮曝小隻女「微妙界線」穿搭秘訣

Leo王反差萌愛「荷包蛋襪」　峮峮曝小隻女「微妙界線」穿搭秘訣

水逆又來了！12星座「招好運妝容」重點揭秘　選對幸運色就不用怕 趙麗穎「隔海撞衫」Krystal輸了！全綠超難駕馭　網認：有差距 麥當勞「大麥克便當盒」爆紅！雙層設計超好用　拎去野餐最Q 迪麗熱巴私服穿搭女孩都該學　高腰牛仔褲、單車褲真正顯瘦有感 Jennie露內衣配「要穿不穿」的牛仔褲　狂曬「邪惡深V」＋零死角美背 朴信惠梳馬尾打高爾夫網狂讚：好正　瘦身有成側面S曲線超顯眼 小心「5大NG洗臉方式」擦再貴的乳霜都沒救！　按摩太久超傷臉

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面