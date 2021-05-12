迪麗熱巴私服穿搭女孩都該學　高腰牛仔褲、單車褲真正顯瘦有感

由迪麗熱巴及吳磊領銜主演的《長歌行》，不論是開播前或播出後，網路上的討論聲浪沒有停過，隨著劇情進入尾聲，女主角迪麗熱巴再登上熱搜關鍵字，除了劇中完美還原漫畫的古裝造型外，她私底下的穿搭風格也讓不少戲迷好奇，怎麼把一件簡單的T-shirt、牛仔褲、高腰單身褲...穿出時髦感，雖然無法擁有迪麗熱巴的美貌，但她的穿搭秘訣可不能錯過：

高腰牛仔褲

高腰牛仔褲是近幾年女孩們熱愛的單品之一，迪麗熱巴時常以把牛仔褲跟白TEE作搭配，仔細一看，白TEE都是簡單、素面的款式，此時，再隨手套上外套或罩衫，不但能遮掉亞洲女孩在意的大屁屁，還多了一份時髦感。

T-Shirt

眾多T-Shirt的選擇中，除了簡單素面款式外，可以遮掉上手臂的五分袖T-Shirt，是她最常搭配的選擇，不想露太多手臂部位的你，可以像迪麗熱巴一樣選擇寬鬆五分袖設計，將不想見人的蝴蝶袖藏起來，下半身搭配直筒牛仔褲或刷破牛仔褲，不僅修飾了身材曲線還十分有型。

印花上衣

大多數人認為難駕馭的印花上衣，其實在搭配的時候，要記住重點只能有一個為原則，像是左邊迪麗熱巴選擇一件式的印花洋裝，身上並沒有其它裝飾；右邊穿上了豹紋外套，裡面就應該為單一色系來陪襯。像是這類印花元素的穿搭，需把目光重點放在一個單品上，才不會有眼花撩亂的感覺。

襯衫式洋裝

可以當外套也可以當洋裝的長版襯衫，看起來有型又好穿脫，也是迪麗熱巴非常喜歡的單品，在選擇款式的時候，可以挑選落在膝上的版型，拉長腿部線條有增高效果，或是右邊這套在腰部繫上皮帶，突顯腰身讓整個人看起來更瘦。

高腰單車褲

自從健身熱潮興起，高腰單車褲大量出現在名人們穿搭，迪麗熱巴同樣沒放過，不同的是，迪麗熱巴選擇休閒運動背心搭配，卻在外頭罩上較為正式的西裝外套，瞬間讓時髦感大增。

針織毛衣

冬季必備的針織毛衣，在迪麗熱巴過往的穿搭中也不少，如果是較為寬鬆的版型可以搭配高腰短褲，露出白皙大長腿，拉長身材線條比例；或是像迪麗熱巴把毛衣紮進裙子中，強調腰部線條，整個人看起來也會比較修長。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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