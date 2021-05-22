2021精油、擴香機新品推薦！一聞療癒生活　還能幫助睡眠放鬆感

生活緊湊壓力大，越來越多人喜歡靠著精油香味舒緩自己的身心，一起來看看今年的精油與擴香工具新品。

原來嗅覺對我們影響這麼大

你知道嗎？五感當中，「嗅覺」是唯一可直接影響大腦中樞神經的感官，牽動著我們的情緒、記憶與認知行為。也因為感官跟生存本能息息相關，所以人們對於各式不同香氣的反應，都透露著身體所釋放的訊息。

也就是在聞精油時，如果你對某個味道特別喜歡或有感，代表身體目前正需要這些芳香因子的療癒作用，日常不妨藉由對香氣的感受探索內在，適時給予身心支持與陪伴、補給正面能量。

2021精油新品推薦

BLOOMY LOTUS配方精油

源自紐約的BLOOMY LOTUS 2021年首度推出精油系列，以複方為主。這些精油不僅具備美國USDA有機認證，更嚴謹到通過多項品質安全測試，而且是逐批測試，不是一次通過就好，包含檢視精油純度的GC-MS測試、確保精油未使用基底油稀釋的FAME測試，以及查驗無添加合成成份的對掌測試。確保每瓶複方精油均為100%純淨天然。

配方精油針對現代人的生活需求打造出思緒清晰、活力充沛兩款。另外甚至有為兒童設計的專屬三款精油。

B01思緒清晰配方精油-專為促進平和寧靜的心境而設計，使人放鬆的薰衣草，融合香、羅馬洋甘菊，並以清新的馬鬱蘭與波旁天竺葵氣息加以點綴，幫助放鬆心情，拋開不必要的擔憂，用從容的態度面對生活中的各式挑戰。

B02活力充沛配方精油 -血橙、檸檬與薄荷上揚的舒爽氣息能活絡感官，結合予人溫暖力量的薑精油，於能量低落時提供額外的補給，營造充滿活力的氣氛，鼓舞身心、激發新思路。

K01全神貫注寶貝配方精油-添加苦橙葉、佛手柑、大西洋雪松、薰衣草及岩蘭草等精油，散發鎮定、沉穩的氣息，當外在環境出現較多紛擾時，打造出提升專注力的氛圍。

K02 頭好壯壯寶貝配方精油-舒緩而振奮人心的香氣，來自於雲杉、馬鬱蘭、薰衣草、沼澤 茶樹與檸檬等精油，給予支持和保護的力量、穩固身心，使感官更舒暢。

K03 一夜甜睡寶貝配方精油-柑橘、紅桔甜美舒緩的氣味，與薰衣草和洋甘菊的淡雅花香相呼應，呈現出恬靜氣息，特別推薦於睡前使用，幫助促進幸福放鬆感，締造甜美安穩夢境。

Jurlique芳香精油系列重磅回歸

Jurlique在南澳阿德雷德打造了純淨無汙染的有機農莊，以活機農耕法培育多種珍貴芳香植物，也萃取出符合品牌嚴格要求的高品質精油，一共推出7款在2021年重新回歸，讓生活無時無刻、隨時隨地都可以擁抱最純淨的大自然芬芳。系列包括六款單方與一款複方。

單方精油六款為：

尤加利精油-刺激而甜淡的木香味，帶來醒腦與安定的感覺。

天竺葵精油-綜合強烈的甜味與玫瑰的複合香氛，聞來清新提神。

葡萄柚精油-香甜清爽的果香味，幫助提神醒膚。

薰衣草精油-香甜花草香味，舒緩而清新的作用

薄荷精油-香味清涼，甦醒感十足。

茶樹精油-強烈的香氣，帶有潔淨力。

愜意舒心複方精油則主打在香氛中享受悠閒時光。

2021擴香新品

有了精油，當然不能缺少工具，可以利用擴香機、擴香座讓精油香氣更好的瀰漫在空氣中。

BLOOMY LOTUS Leaf葉超音波香氛儀

BLOOMY LOTUS擅長從自然界找靈感，結合當代設計，轉化為融入生活環境的薰香工具，2021就以「荷葉」為形象， 推出Leaf 葉超音波香氛儀。霧面絲滑觸感的金屬機身、搭配LED多色光柱水霧，將大自然之美與香氛完美結合。特別適合新北歐風格或是工業風格的居家空間使用。

BLOOMY LOTUS Macaron 馬卡龍超音波陶瓷香氛儀

另一款擴香機則以以法式點心「馬卡龍」為靈感，不僅形狀可愛，還有陶瓷工藝打造的復古魚骨紋設計，時髦清新的復古造型特別討喜。特大容量(290ml)水箱設計，可設定長達約16小時的運作模式，特別適合較大坪數的室內空間使用。

WASTE The New Normal氣味培養皿

台灣家居品牌WASTE推出了醞釀已久的擴香-The New Normal氣味培養皿。有別於一般常見的擴香石，The New Normal氣味培養皿看起來就像是將實驗室中的微觀世界。特別以春池玻璃研發的科技綠能建材「發泡玻璃」作為擴香擴香載體，不僅環保無毒，蜂巢狀孔洞也能達到很好的擴香效果。使用時滴入5~8滴精油即可讓香氣充滿空間，並附玻璃蓋子，可在不需擴香時減緩香氣的消耗。而且每一個培養皿都是純手工製作的。從培養皿內的顏色到暈染的花紋都不會重複，是獨一無二的存在。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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