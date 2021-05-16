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Rosé「格紋 x 格紋」搭配其實好駕馭　六秘訣打造時髦藍色方程式

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春夏之際，色調在穿搭的運用更顯重要，人氣韓團 Blackpink 成員 Rosé 常運用各式各樣的藍色單品為穿搭增添新意，想擁有「人間玫瑰」的時髦氣場？趕緊來學習！

 「人間玫瑰」穿搭技巧1：格紋 x 格紋

Rosé 常給人一種高冷充滿個性的印象，直截了當的個性，帶些反骨態度，都與他的日常造型呼應，其實一個人的個性從他的日常造型多少能看出端倪。除了常出現的黑色調 Look，Rosé 對於藍色單品的掌握也有水準上的掌握。格紋元素常給人學院套裝的斯文印象，其實格紋不一定要穿成套，大膽地將不同顏色的格紋相互搭配，技巧在於主色調「藍」與「黃」的碰撞，除了視覺上不無聊，也能展現春夏的年輕活力。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

若是覺得撞色方式稍有難度，使用格紋與深色的搭配相對簡單多又能聚焦重點。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「人間玫瑰」穿搭技巧2：單寧個性型格

單寧單品常給人粗曠的不羈感，可以像 Rosé 善用單寧元素，將粗曠的丹寧布料放在上身背心與下身的拼接裙裝呼應，不會過於男孩氣，又能展現自信態度。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

當然，單寧的變化不少，搭配簡單的深藍衛衣又會是不同的斯文面貌。

「人間玫瑰」穿搭技巧3：藍色小包聚焦重點

在春夏造型中建議可以選擇明亮色系作為穿搭主色，亮黃色會是不錯的選擇，這時候避免色調太突兀，可以像 Rosé 運用寶藍色的側背包點綴，除了方便日常小物，又能平衡整體色調。

 
 
 
 
 
 
 
 

「人間玫瑰」穿搭技巧4：誇張輪廓呈現視覺反差

Rosé 常以上寬下窄的輪廓呈現視覺張力，比如上身選用藍色調的蓬袖上衣搭配短裙或窄身長褲，如此除了能讓整體比例更好又能展現穿搭者的好身材。但這樣的穿搭方式需要留意不是每個人都適合，尤其蓬袖或是荷葉邊這樣的元素容易讓人有放大的視覺感，需小心使用。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

看完了以上四種 Rosé 對於藍色單品的掌握運用，不妨也來看看型人們的搭配參考。

型人穿搭技巧1：Normcore Style

著重整體穿搭的舒適度，運用穿著感舒適的單品，上身可以選擇鬆身剪裁的上衣搭配寬鬆褲裝或裙裝展現不造作的摩登氛圍。

型人穿搭技巧2：One Tone 色系運用

選用單一色調的藍貫穿全身，One Tone 色調看似容易其實充滿學問，其中包括面料的選擇與深淺色調的掌握都必須拿捏得宜。

Blackpink Rosé 春夏穿搭單品解密運用！六秘訣打造時髦藍色方程式！

善用深淺同色性質與配件，就能展現街頭高回頭率的日常風格。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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Blackpink Rosé 春夏穿搭單品解密運用！六秘訣打造時髦藍色方程式！

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Blackpink Rose, 穿搭, 藍色

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