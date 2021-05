瑪格羅比新任香奈兒J12形象大使　細看她的10大人生智慧和時尚建議

澳洲女星瑪格羅比Margot Robbie從《華爾街之狼》、《自殺突擊隊》「小丑女」,再到提名「第90屆奧斯卡金像獎最佳女主角」的《老娘叫譚雅》…演什麼像什麼的實力演技、無須贅述的美麗外貌與由內而外散發的正能量,不只獲得觀眾喜愛,也讓瑪格羅比Margot Robbie被Chanel相中,已維持多年友好合作關係,2021年又多了香奈兒J12手錶新形象大使的最新頭銜。

Chanel J12 腕錶新一代形象大使—Margot Robbie十大金句名言語錄,細看「小丑女」瑪格‧羅比的人生、職場智慧和風格觀點:

關於生活:

1.「香奈兒女士曾說:『我決定掌握自己的命運,而這就是我。』我很喜歡這段話,我也深信命運掌握在自己手裡。」

2.「對我而言,詮釋Chanel J12 手錶的意義,就是體會時間的寶貴,當須珍惜每一刻。」

“Embodying the J12 watch to me is acknowledging and appreciating time."

3.「我也有很多時候會自我懷疑。每個人都這樣,這很正常。」

“I have many moments of self doubt. Everybody does.”

4.「一切都是出於某種原因而發生的,這是我們必須時刻告訴自己的事情,因為抱持著”好事就在眼前”的想法是好的。」

關於工作:

5.「(知名度)某些人會說這是”一夜之間的現象”。這不是一夜之間。這是多年的努力。」“

Everyone’s like, ‘overnight sensation.’ It’s not overnight. It’s years of hard work.”

6.「我寧願信任9個人,並讓第10個人從背後刺傷我。為了擁有這九種友誼或工作關係,我願意跌倒受傷,而不是一無所有。那不是活著。」

“I’d rather trust nine people and have the 10th one stab me in the back. I’d take that fall in order to have those nine friendships or working relationships instead of having none. That’s not living.”

關於女權:

7.「當涉及到母性或我自己的身體時,膽敢有人決定我該做什麼和不該做什麼?」

'How dare some old guy dictate what I can and can't do when it comes to motherhood or my own body?'

8.「我是個女權主義者。我們都知道女性有多麼堅強,但堅強並不表示我們要隱藏女性化的一面。我反倒覺得女人可以保有柔美的特質,同時卻又充滿力量。」

關於風格:

9.「比起一昧的追求瘦,我更想保持健康。」

“I just try to keep healthy more so than trying to be thin.”

10.「穿上有人花了數百個小時為你特別製作的衣服,如果有人為我做的話,即使天氣很熱,即使是幾分鐘,我也肯定會穿上紅地毯。」

