fb ig video ETtoday search mobile

瑪格羅比新任香奈兒J12形象大使　細看她的10大人生智慧和時尚建議

>

澳洲女星瑪格羅比Margot Robbie從《華爾街之狼》、《自殺突擊隊》「小丑女」，再到提名「第90屆奧斯卡金像獎最佳女主角」的《老娘叫譚雅》…演什麼像什麼的實力演技、無須贅述的美麗外貌與由內而外散發的正能量，不只獲得觀眾喜愛，也讓瑪格羅比Margot Robbie被Chanel相中，已維持多年友好合作關係，2021年又多了香奈兒J12手錶新形象大使的最新頭銜。

Chanel J12 腕錶新一代形象大使—Margot Robbie十大金句名言語錄，細看「小丑女」瑪格‧羅比的人生、職場智慧和風格觀點：

關於生活：

1.「香奈兒女士曾說：『我決定掌握自己的命運，而這就是我。』我很喜歡這段話，我也深信命運掌握在自己手裡。」

2.「對我而言，詮釋Chanel J12 手錶的意義，就是體會時間的寶貴，當須珍惜每一刻。」

“Embodying the J12 watch to me is acknowledging and appreciating time."

3.「我也有很多時候會自我懷疑。每個人都這樣，這很正常。」

“I have many moments of self doubt. Everybody does.”

4.「一切都是出於某種原因而發生的，這是我們必須時刻告訴自己的事情，因為抱持著”好事就在眼前”的想法是好的。」

關於工作：

5.「（知名度）某些人會說這是”一夜之間的現象”。這不是一夜之間。這是多年的努力。」“

Everyone’s like, ‘overnight sensation.’ It’s not overnight. It’s years of hard work.”

6.「我寧願信任9個人，並讓第10個人從背後刺傷我。為了擁有這九種友誼或工作關係，我願意跌倒受傷，而不是一無所有。那不是活著。」

“I’d rather trust nine people and have the 10th one stab me in the back. I’d take that fall in order to have those nine friendships or working relationships instead of having none. That’s not living.”

關於女權：

7.「當涉及到母性或我自己的身體時，膽敢有人決定我該做什麼和不該做什麼？」

'How dare some old guy dictate what I can and can't do when it comes to motherhood or my own body?'

8.「我是個女權主義者。我們都知道女性有多麼堅強，但堅強並不表示我們要隱藏女性化的一面。我反倒覺得女人可以保有柔美的特質，同時卻又充滿力量。」

關於風格：

9.「比起一昧的追求瘦，我更想保持健康。」

“I just try to keep healthy more so than trying to be thin.”

10.「穿上有人花了數百個小時為你特別製作的衣服，如果有人為我做的話，即使天氣很熱，即使是幾分鐘，我也肯定會穿上紅地毯。」

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

名人金句庫│瑪格羅比Margot Robbie：時間寶貴，當須珍惜每一刻。細看「小丑女」的十大人生智慧和時尚建議

FRED斐登Pretty Woman系列上市！延攬Emma Watson代言、愛心符碼背後的創作秘密...品牌藝術總監親自講解

Blackpink Rosé 春夏穿搭單品解密運用！六秘訣打造時髦藍色方程式！

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 瑪格羅比, Margot Robbie

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

瑞莎自嘲「時間管理大師」穿豹紋裙霸氣擺拍

瑞莎自嘲「時間管理大師」穿豹紋裙霸氣擺拍

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

ET Fashion

推薦閱讀

失眠人必看！日本醫師教你「快速入眠」，睡前千萬不要喝熱飲

失眠人必看！日本醫師教你「快速入眠」，睡前千萬不要喝熱飲

少時俞利撞衫隊長太妍「一黑一白」膚色差距驚人　用身高扳回一城

少時俞利撞衫隊長太妍「一黑一白」膚色差距驚人　用身高扳回一城

超多人都中的5大減肥迷思！「絕對不能吃的食物」是大誤會

超多人都中的5大減肥迷思！「絕對不能吃的食物」是大誤會

東元「捕蚊燈」350元太划算！超廣角吸入　半夜終於不用起床打蚊子 麥當勞罪惡「奶凍莓莓派」太犯規！　一咬雙餡酸甜口感超欠吃 IKEA「漁網包」推出超美嫩粉、天空藍色　一個才99元必須包色！ 羨慕別人都吃不胖？養成「易瘦體質」5秘訣　泡菜也是好幫手 哈根達斯特價了！一杯79元口味超多　粉紅雪糕、調酒冰淇淋通通想吃 林志穎夫婦露一手800萬名錶　陳若儀駕馭「錶王」男錶好帥 恐婚星座排行！冠軍竟是「寵妻狂魔」周杰倫星座、射手座熱愛自由

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面