玫瑰護手霜12款推薦！夢幻細緻香氣、保濕不黏膩　女孩們必收一條

玫瑰是花中之后，代表著愛、浪漫、激情、女性柔媚，不管有多少種花香，「玫瑰香」始終在女孩與女人心中佔有一席之地，挑選護手霜時更常成為首選，《美麗佳人》就整理出12款經典玫瑰護手霜，保養控絕不能錯過。

玫瑰護手霜的魅力

當防疫成為日常，大家每天勤洗手、噴酒精消毒，容易使得雙手越來越乾澀，甚至脫皮現象，勤擦護手霜就成了解決之道！這時除了講究滋潤，不妨挑選帶有香氣的護手霜，讓護手不再是例行公事般的乏味，特別是玫瑰的細緻香氣，更能為心情增色，洋溢玫瑰色的好心情。

歐舒丹玫瑰花園護手霜

玫瑰花園香氛系列擷取來自普羅旺斯格拉斯的千葉玫瑰精萃與花露，一用彷彿來到夢幻的普羅旺斯玫瑰花園，縈繞在獨一無二的清甜花香中。成份中富含乳油木果油、乳油木精萃、向日葵籽油與維他命E等天然保濕因子，能加強防護、保濕潤澤手部肌膚，舒緩乾燥不適雙手，留下浪漫玫瑰雅緻香氣。

Jurlique茱莉蔻玫瑰護手霜

Jurlique茱莉蔻的護手霜也是護手霜界長久以來廣受喜愛的單品，其中玫瑰護手霜更擁有微甜的玫瑰芬芳，擦起來真的會讓人忍不住一直想聞自己的雙手。成份中同樣也含有活機法國玫瑰精油，搭配金盞花、紫羅蘭、藥蜀葵的滋養活性能量，提供雙手長效的滋養與潤澤。

SABON以色列綠玫瑰極潤護手霜

SABON玫瑰護手霜裡最受歡迎的一款！奶油乳狀質地中富含乳油木果油與西番蓮果油，深度修護滋潤手部肌膚，持久度相對較高。雖然名為「極潤」但擦起來部會過於濃厚，仍舊很好吸收，並能有效擴散香氣，綻放以色列綠玫瑰自由清新與活力鮮翠的玫瑰香氣，讓雙手散發迷人氣息。

AROMATHERAPY ASSOCIATES歡沁玫瑰護手霜

珍貴的大馬士革玫瑰因卓越的保濕與修護力，廣受保養迷們喜愛，濃郁幸福香氣更是受到精油愛好者的一致推崇，甚至被譽為「精油之后」。AROMATHERAPY ASSOCIATES 2021年特別結合大馬士革玫瑰、天竺葵、玫瑰草等精油，打造歡沁玫瑰系列，當中的護手霜絕對不可錯過。

一抹化開的乳狀質地中含有玫瑰精油活化手部肌膚、乳油木果脂保濕潤澤，搭配卡卡杜李萃取，高量的維他命C幫助雙手肌膚光亮透白，舒服香氣更是讓人迷戀。

Grown Alchemist強效護手霜

許多人認識Grown Alchemist這個澳洲品牌就是從護手霜開始！目前一共有黑色的經典護手霜、橘色的強效護手霜、淺綠色款歲月修護護手霜、粉色款舒緩護手霜、深綠色款的茶樹防禦護手霜等等。

當中的強效護手霜含有大馬士革玫瑰、摩洛哥堅果油、石榴萃取、玻尿酸等成份，是所有護手霜質地當中豐潤度最高的，特別適合手部很乾燥的時候擦，擦起來又不會過於黏膩、吸收速度快，讓雙手迅速獲得保濕柔嫩感。

Dior精萃再生玫瑰護手霜

2021 年迪奧首度以頂級保養成份貼心呵護手部肌膚，全新推出迪奧第一款輕奢護手霜-精萃再生玫瑰護手霜。蘊含萃取自岡維拉玫瑰的22種微營養素、玫瑰油萃、玫瑰凝蠟和玫瑰纖維的賦活能量，全面滋養手部、指甲及指緣肌膚。宛如絲絨般的舒適質地，能迅速吸收不留黏膩，也可厚敷在手肘、腳跟等特別乾燥部位，為肌膚加強保濕補水。有感深層滋養，搭配上令人舒緩放鬆的玫瑰花香，為雙手帶來最頂級的嬌寵保養。

Dior另一款玫瑰護手霜則是Miss Dior 玫瑰護手霜，2018年推出。當中添加玫瑰精萃精華，深層潤澤肌膚，同時散發出玫瑰細緻淡雅的香氣，彷彿一朵朵玫瑰在雙手綻放。

diptyque 花都之水護手霜

花都之水從一開始推出的淡香精到髮香噴霧，後續再以香氛乳霜形式，為手部肌膚增添香氛。一擦就能感受花都之水靈動的柑苔香調，從佛手柑的清新到粉紅胡椒、保加利亞和土耳其玫瑰香氣層層疊疊，馥郁流香，無比甜蜜。成份中也富含蘆薈和澳洲堅果油成份，滋養肌膚之餘也能呵護指甲。

BYREDO 無人之境護手霜

前調以粉紅胡椒、土耳其玫瑰、覆盆子花為開端，後續帶出紙莎草的草本甘甜與白琥珀的大地氣息。有別於甜膩的玫瑰，BYREDO無人之境充滿了對女性堅毅與勇氣的致敬，是一款帶溫暖中性玫瑰香調的乾爽護手霜，滋潤好吸收、不黏膩。

L:a Bruket護手霜

L:aBruket 護手霜蘊含椰子油、白芒花籽油、乳木果油等天然油脂，給予雙手及指緣充沛的滋養。兼具高修護性與好吸收的輕盈質地，後續使用手機或電腦時不易留下指紋，特別推薦給需要經常使用鍵盤的上班族。玫瑰香味不會過分甜膩，帶點野性，玫瑰控必收！

Neal's Yard Remedies 野玫瑰護手霜

高滋潤度的手部乳霜，含有豐富的野玫瑰果油，能高度滋潤雙手並均勻手部膚色，雙手獲得滋養之餘也能看起來更加明亮。特別推薦給熟齡或是手部肌膚很乾燥的人。

Miller Harris玫瑰晨語護手霜

玫瑰晨語是Miller Harris很受歡迎的味道，聞起來是一股清甜的玫瑰芳香，帶著來自甜橙與黑醋栗的細緻果香，搭配柔順的檀木香與麝香，附在肌膚上形成溫暖的底蘊。成份中透過使肌膚平滑的維他命B5和維他命E，協同乳木果油和堅果油的滋潤，保濕舒緩的甘油和蘆薈，一次為辛勤的雙手補足所需的照顧。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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