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適合春夏背的「馬卡龍包包」都在這篇！LV柔霧粉、Chloé紫羅蘭好夢幻

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來到溫暖熱情的春夏，身上搭配的包包也該跟著換季，像是玫瑰粉、櫻花粉、寶寶藍、紫羅蘭…看起來輕盈、繽紛的馬卡龍配色，更適合活潑充滿生機的春夏，各大精品牌LV、Dior、Coach、Burberry、CELINE…紛紛將經典包款換上夢幻色。

Louis Vuitton Capucines BB

為了紀念1854年路易威登在Neuve-des-Capucines大道開設第一家店鋪所推出Capucines系列，選用頂級Taurillon皮革打造，並經過250道工序所誕生，其做工繁複加上單價偏高，又有LV王牌包之稱，2021春夏新登場的柔霧粉新色，絕對是一包難求的搶手貨。

Louis Vuitton Twist PM

應景春夏的馬卡龍配色，LV熱賣款之一Twist系列跟上，如夢似幻的寶寶藍新色，包包採用防刮、耐磨的Epi粒面皮革製成，搭配經典金屬轉釦設計，還有質感滿分的皮革金屬鍊帶，包內附有可拆式的隨身小鏡，方便女孩隨時補妝。

Dior 30 Montaigne方形手袋

一直是Dior熱賣包款的小方盒包30 Montaigne，春夏可不能錯過略帶光澤的玫瑰粉配色，以Rose des Vents拋光小牛皮製成，搭配創意總監Maria Grazia Chiuri喜愛的個性寬版背帶，包包背面還壓印上30 Montaigne的浮雕字體，是女孩此生必收藏的包款之一。

Dior DiorTravel小型化妝箱包

前陣子引起話題的DiorTravel化妝箱包，也換上春夏新色迷霧藍，搭配金屬合金的拉鍊、釦飾，使包包質感更加乘，包身精選細緻羊皮製作，綴以經典Cannage藤格紋縫線及Christian Dior英文字樣，可以滿足手提、肩背、斜背等攜帶方式。

Coach Pillow Tabby 18單肩包

復刻70年代經典Coach手袋的Pillow Tabby 18單肩包，是品牌於今年春夏的主力包款，從包身、手提把到標誌性的C字Logo，皆染上色彩飽和的芭比粉，更因為宛如枕頭的造型深得女孩歡心。

Chanel Chanel 19口蓋包

2019年首度問世的19包，是由Karl Lagerfeld和Virginie Viard共同創作，背後還有紀念香奈兒女士生日的含意，集香奈兒經典元素菱格紋、雙C Logo與皮革穿錬，本季則有櫻花粉新色推出，想入手19包的女孩可別錯過。

CELINE AVA腋下包

本以經典的老花攻佔社群版面的CELINE腋下包，今年改以簡約的夢幻配色回歸，可自行調整的肩帶設計，可以完美符合人體工學，特殊弧型包身提供足夠收納空間，是一款外出旅行、上班通勤皆合適的包包。

Michael Kors Bradshaw 肩背包

以經典影集慾望城市中女主角凱莉布雷蕭Carrie Bradshaw為靈感設計的Bradshaw肩背包，是Michael Kors本季主打的包款之一，經典的MK老花圖騰，一半為柔霧粉一半為玫瑰粉的漸層色，加上不用2萬元的親民售價，今年犒賞自己的包包首選非它莫屬。

Chloé Kiss親親包

一推出就掀起熱烈討論與搶購的Chloé小親親包，因為有如嘴唇形狀的金屬提把設計而得名，繼深藍色、鮮綠色、焦糖棕及經典米色，品牌於春夏再推夢幻紫羅蘭配色，包包附有可拆式肩帶，可以滿足女孩不同場合的穿搭需求。

Burberry Olympia

才剛在2020秋冬系列登場的Olympia包款，目前已是Burberry熱門包款之一，靈感來自秀場Kensington Olympia的建築結構，俐落的半月型外觀，加上方便攜帶的短背帶設計，搭配春夏粉嫩的天空藍新色，要女孩們該如何抗拒。

Bottega Veneta Padded Cassette

繼雲朵包後，BV Padded Cassette棉花糖包一推出立馬收服眾家少女，將品牌代表性編織紋換成放大版的編織圖紋，搭配夢幻粉橘配色，綴以三角型金屬釦環，吸睛度十足。

Gucci Jackie 1961小型手袋

風靡一甲子的Gucci賈姬包本季再以馬卡龍配色登場，同時跟上迷你包的風潮，創意總監Alessandro Michele 為了不同場合穿搭需求，特別為賈姬包加上長背帶設計，包包從手提、肩背更多了斜背功能。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 馬卡龍色, 墨鏡

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