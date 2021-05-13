香氛控Jessica最愛的6支香水！這款居然用掉7罐　一輪玫瑰連王菲也私藏

擁有歌手、演員、品牌主理人身份的Jessica鄭秀妍，2020年創立了自己的Youtube頻道，記錄生活外也跟分享了眾多主題的影片，其中身為香氛控的她擁有許多香水，不久前他精選了6款個人最愛香氛和大家分享。

香氛之於Jessica...

Jessica表示生活中有幾個元素能讓她感到愉悅，如和好友聚會、品嚐美食和紅酒，當然還有噴上喜歡的香水，香氣對她而言不僅能代表當天的情緒，同時也是Jessica時尚品味的展現，Jessica喜歡偏甜和乾淨的香氣，也非常符合她給人的感覺。

BYREDO 果園淡香精

許多人都會擁有一罐代表自己的香氛，對Jessica而言那就是Byredo的果園淡香精，用了至少7、8罐，是最能夠代表Jessica的香水，在她的眾多香水中如果只能選一罐，雀屏中選的無疑就是果園。

香調中具有荳蔻、無花果、紅蘋果、槴子花以及雪松，一開始會聞到非常有朝氣、清新的香氣，接著甜美的果香漸漸顯現，更帶出基調中純淨的香氣。

BYREDO 熱帶爵士淡香精

聞起來是清新的花香調，給人明亮而熱情的感覺，這支淡香精的靈感來自於20年代時前衛新潮的巴黎非洲混合風格，帶有橙花、非洲金盞花和茉莉的香氣，讓她想到身著白色T-shirt和牛仔褲的女生，後味的雪松和黑琥珀，又讓這款花香調的香水中擁有醇厚的木質感。

Frédéric Malle Iris Poudre

這款香氣對Jessica來說具有特別的意義，是品牌創辦人Frédéric Malle造訪韓國時親自替她挑選的香氣，Frédéric Malle為集結了9名獨立調香師，以「主編」的身分引導，由他們分別調製出9種獨具個人特質的香氛作品。

其中這款Iris Poudre擁有玫瑰、紫羅蘭、依蘭和鳶尾花的香調，基調則是檀香、麝香和東加豆，擁有如同喀什米爾羊毛般的柔和、清爽、舒適的香氣，對Jessica來說非常適合冬天，是柔和又帶點性感、女人味的香氣。

Maison Francis KurkdjianBaccarat Rouge 540 水晶之燄淡香精

這款是2014年時MFK受邀替精品家飾品牌Baccarat打造的香氣，自推出以來也被視為是法國頂級香氛與精品工藝的完美結合。紅金配色的標籤和瓶身讓他想到紐約的聖誕假期，是記憶中的香氣。香調萃取來自埃及的茉莉花、摩洛哥的苦杏仁精油演繹炙熱的火燄氣息，最後以溫暖的龍涎香、木質麝香，交織水晶礦砂與24克拉黃金粉末，打造出這款淡香精。

Tom Ford 私人調香系列 經典白麝香

這罐是私人調香系列中非常熱門且經典的香氣，也是Jessica已經用完一罐又回購的香氣，香調中具有藏紅花、百里香、馬黛茶、白皮革、麂皮、乳香和白麝香，香氣非常乾淨，讓她想到純白的乾淨毛巾，擁有高級的魅力感。

Frédéric Malle Une Rose 一輪玫瑰

除了Jessica外，一輪玫瑰也是天后王菲的私藏香氣，比起其他經典玫瑰香調更深層，混著泥土、松露味的玫瑰大膽而原始，是一款誘人的香氣，是款有蠻有份量感的香氣，讓Jessica想到身著簡約黑色貼身洋裝的女生，是具有魅力的味道。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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