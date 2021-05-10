安格斯12星座一周運勢5／10-5／16　牡羊最好低調點、雙子減肥能成功

牡羊座 3.21~4.20

開朗、高EQ的羊兒對於別人給自己的評價總是樂觀面對，就算負評來襲也並不介意，但最近的你最好低調些，如果過度樂觀就成了「自我感覺良好」，很可能引來旁人反感。最好能細心理解別人的想法（特別是情人或另一伴)，再尋求彼此都舒服的互動模式。在跟人合作上，多花些時間來思考溝通比什麼都重要。

金牛座 4.21~5.20

官祿宮與兄弟宮激發出交際力，本週牛座在工作上會出現新的伙伴關係，跟人互動將成為職場上的重心，有機會就不妨主動認識身邊另類又有趣的人，未來這些朋友將能為你帶來幫助。單身者少吃油炸和速食等垃圾食物，保持飲食清淡和固定運動，讓自己身體健康維持在最好的狀態，愛情緣份才會在命運的安排下悄悄現身。

雙子座 5.21~6.20

本命宮位兩顆主星產生良性互動，本週的你顯得春風得意，擁有充足飽滿的電力和活力，能帶著百分之百的能量向前進，將能把行動力充分應用在運動計劃和健康上，想要鍛練身體或是減肥瘦身，此時都會是非常好的時機。感情別光說不練，不妨把你說得一口的感情經付諸於行動上，化被動為主動，單身者感情曙光出現！

巨蟹座 6.21~7.21

由於金星、水星前後走入了蟹座的神秘宮位，在愛情上的態度會變得十分低調保守，雖然用情極深，卻變得不再像過去橫衝莽撞，對於單身者來說，會在學習場合遇到心儀的對象，但多半會從學伴、朋友的角度慢慢發展。已有另一半的，此時正面臨感情上的問題需要解決，在心裡面拿捏不定。

獅子座 7.22~8.22

籠罩在行星的低氣壓之下，本週獅子難免面臨種種壓力，尤其當自己給自己過高的期許時，整個人幾乎壓力山大，此時最需要的就是稍稍轉移注意，趁著假日或休息空檔做做自己喜歡做的事情，將能讓你重燃熱情。感情方面表面上相安無事，但兩人之間充滿了不信任，是時候彼此攤牌好好聊聊了！

處女座 8.23~9.22

官祿宮與遷移宮的相互刺激下，這週能憑著處女座擇善固執的堅持，以及沈穩的力量，充分在專業上發揮自己強勢的一面。只是有伴侶的處女座路上難免跌撞，特別是當兩人同樣固執堅持，事情就難有轉圜，最好能給彼此多一點喘息的空間，過度的在意只會讓關係更加惡化。

天秤座 9.23~10.22

秤座這週受到行星的負面影響不大，不過自己的心魔作祟下，將埋下負面事件的導火線，容易因為太過在乎別人的評價，讓你表現失常，此時人際間的口舌是非，也可能把你捲入八卦核心，要轉化對某些不愉快的關注度那麼就要真正放開胸懷，讓煩人的耳語左耳進右耳出，唯有放開胸懷笑看批評，不致將你刺傷。

天蠍座 10.23~11.22

本週敏銳而靈活，讓蠍座這周工作上得心應手，再搭配自己與熱忱，幾乎沒有難得倒你的事情，建議你此時可以多多為自己爭取獨立作業的機會，今年能不能得到長官青睞就要看這一波！單身蠍帶有暗桃花，也許會有新的對象出現，至於現在已經有固定伴侶，有時候會覺得關係不是那麼順利，得加強溝通。

射手座 11.23~12.21

平時做事容易心浮氣躁的射手，本週多了吉星庇佑，能有積極正面的應對態度，就算不是很有禮貌，理直、氣壯的態度卻能讓你在長官心中好感備增，亮眼的績效不容小覷。只是此時感情上障礙多多，與情人溝通不良導致彼此誤解甚深，得設法把誤會即時說開，單身者忙來忙去，前進的幅度極微。

摩羯座 12.22~1.19

不是所有事情都得照你的腳本走才會圓滿，種種意料外的事讓你愈發感受「隨遇而安」的重要，運勢開低走高，先前容易情緒化、過度悲觀的心理狀態得到改善，抱著七分實力三分運氣的方式，反而能減輕心裡壓力，且職場表現不容小覷，在短暫的挫折後，別忘了再站起來拼一拼。

水瓶座 1.20~2.18

感情宮的波動大，讓瓶子近期感情呈現極度膨脹的狀態，讓你少了以往的理性，多了情緒上的失衡危機，此時須特別留意和心上人的約會互動，可能會有一些意料外的變化發生，正要萌芽的感情很可能臨時踩煞車。此外，本週貴人緣分稀薄，求人不如求己，在工作上單打獨鬥居多，團體合作反易更複雜。

雙魚座 2.19~3.20

與其一直在老問題中猶豫打轉，倒不如別想太多，一鼓作氣真正放手執行！這週的魚座可以試著將全副火力擺在工作上，暫且摒除無謂的小情小愛，對於事業的發展會有新的契機。事業順利外，感情生活環環相扣，此時與情人進展甜蜜，而單身者將有夢寐以求的愛情出現在生活中，讓人又驚又喜，滿懷期待。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 【星星教授安格斯2021/5/10-5/16星座運勢】運勢漸入佳境中！還是要記得凡事踏實穩扎穩打

● 【星星教授安格斯2021/5/3-5/9星座運勢】運勢起起伏伏的一週，心情沉澱是關鍵

● 【星星教授安格斯5月星座運勢】雙魚座記得偶爾依賴一下感情會增溫、摩羯座偏財運好會有意外收穫、獅子座容易有運動傷害要小心！