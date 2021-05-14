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懶女孩必備「瀏海寶典」！有這3招再也不擔心　綁個蘋果頭更可愛

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到了容易流汗的季節，對於有瀏海的髮型就算花心思照顧，不免還是會有失控的狀況發生，且難免會有懶惰整理的時候，筆記以下4個辦法，清爽又好看的度過炎熱夏天。

長型線夾 Hair Pin

利用線條型的髮夾將瀏海固定，是簡單且可愛的做法，但用髮夾將瀏海夾到側邊，較適合瀏海稍有長度的人。且比起直接把頭髮撥到旁邊顧丟，建議扭轉頭髮後再夾上，看起來會比較活潑、有造型感。

 

 

小抓夾 Hair Clip

不僅是拿來固定丸子頭，小抓夾也很推薦給平時是留八字瀏海的人，將兩側的瀏海向後抓，並用蝴蝶型的抓夾固定即可，由於瀏海的髮絲並不會太厚，所以只需要小型的抓夾就能固定，是個精緻可愛又不會過於浮誇的做法。

寬版髮箍

近期復古風當道，曾經風靡一時的寬版發箍又再度回歸大勢，不過跟以往流行的鮮艷色塊不同，現在的寬版髮箍以布面、麂皮、燈芯絨等等各種質地，搭配較為淡雅的莫蘭迪色系，讓造型更多了些優雅的感覺。

髮箍的用法看似簡單的放上去，但不管是想要清爽的全部收上去，或稍微將髮絲抓出來都有不同的感覺，不管長髮、短髮都適合。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

蘋果頭

在日、韓都有相當高人氣的綁法，因為造型可愛也被暱稱為蘋果頭，沒有什麼別的技巧，只要將瀏海綁上去就可以了，唯一要注意的是可以稍微留一點髮絲，對於臉部的修飾效果也會比較好。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 髮型, 瀏海

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