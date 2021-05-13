「唇膜」三用法滋潤度激升！8款推薦一擦養出天生寶寶級嫩唇

近期大家長時間配戴口罩，容易減少補充水分、塗擦護唇膏的頻率，使嘴唇成為保養死角。加上說話時雙唇經常與口罩摩擦，更容易因為敏感、乾燥，造成脫皮與乾裂等困擾。這時就需要比護唇膏滋潤度更高的唇膜，一抹融進雙唇發揮強大的滋養力，讓嘴唇再現寶寶般的水潤柔嫩飽滿！

為什麼要用唇膜？

唇部肌膚比起一般肌膚薄75%，加上皮脂腺較少、屏障較為薄弱，且唇部肌膚細胞代謝速度較快，因此失去水分的速度比普通皮膚快三倍，因此唇部肌膚更容易乾澀、龜裂。此外唇部肌膚也比普通肌膚少三倍的黑色素，使唇部對陽光傷害更敏感，更需要深度滋潤的保養。

唇膜可以怎麼用？

唇膜其實就是滋潤度升級的護唇膏，下列這些用法都很推薦：

1.日常當成護唇膏使用

平時日常隨手一抹，立即滋潤雙唇。

2.妝前急救使用

擦口紅前先敷唇膜，讓雙唇水嫩，幫助後續唇妝更貼合。

3.夜間厚敷使用

其實唇部就像臉部肌膚一樣，在夜晚也會流失水分，因此可以在睡前厚敷，一夜持續修護滋養，淡化因乾燥產生的唇紋，隔天醒來讓雙唇更加柔嫩。

好用唇膜推薦

品木宣言一飲而盡深度滋潤酪梨唇膜

品木宣言一飲而盡保濕膜王系列推出同家族的一飲而盡深度滋潤酪梨唇膜，特別以擁有健康油脂及豐潤質地而風行歐美的酪梨為主要成份，再搭配八種天然植物油與植物脂配方（包含酪梨油、芒果籽油、杏桃核果油、紅花油、葵花籽油、蓖麻油、月見草油、米糠油）強力滋養雙唇，加上來自甘草根、甜橙、黑醋栗及尤加利等植物的香甜氣味。

雪酪般輕盈質地，一抹瞬間融化進雙唇，立即滋養並調理嘴唇。

ILIA純淨修護嫩唇膜

ILIA純淨修護嫩唇膜被譽為「嘴唇用的木瓜霜」、「乾唇死皮救星」，當中添加草綠鹽角草萃取、木瓜酵素、玻尿酸鈉、裙帶菜等保養成份，一抹化開的奶油柔潤質地Ｍ打造早晚皆適用的深層滋潤唇膜，特別針對唇部乾澀及唇部死皮等困擾溫和修護。

連ILIA品牌創辦人Sasha都說：「我的嘴唇經常感到乾裂，尤其是在氣候較為乾燥時，之前我卻一直苦於找不到一款能夠立即滋潤並同時柔嫩雙唇的唇膜。現在的我最喜歡在睡前使用ILIA純淨修護嫩唇膜修護唇部肌膚，也藉由薰衣草、洋甘菊的舒緩氣息帶來寧靜感受。一覺醒來，明顯感覺到雙唇水潤飽滿、更加柔軟。」

DHC超水潤純欖護唇霜

延續超水潤純欖護唇膏的好口碑，DHC超水潤純欖護唇霜額外添加豐富修護成份（包括甘草誘導體、橄欖精華油、蘆薈精華及維他命E），加強保濕作用及持久性，以紮實的保養力幫助修護雙唇龜裂及縱向唇紋。

因為質地中特調不同黏性的油類形成「高附著保濕膜配方」，使用時透過手指或雙唇的體溫融化後，會緊密附著於雙唇凹凸處成為深層修護膜，在改善唇部粗也阻絕乾燥等外界刺激，防止水分蒸散，長時間維持水嫩滋潤度。

蘭芝睡美人極萃滋養晚安唇膜

延續蘭芝晚安面膜的獨家包膜鎖水科技，「睡美人晚安唇膜」同樣主打能整夜持續封存養份不流失，並綜合莓果精萃，讓唇部保濕力、抗氧力續航長達八小時。一覺醒來就會發現原本脫皮乾燥的雙唇，回復到滋潤柔嫩的Baby唇。

▲目前台灣買得到的三種味道是甜莓、青檸、蜜柚。

Kiehl’s芒果奶油晚安唇膜

聽起來超好吃的芒果奶油晚安唇膜是一款「唇的面膜」，含有超高保濕力的兩大天然植萃，一個是萃取自芒果果核的野芒果油，具高效保濕力能修護唇部、避免乾裂。另一個是富含脂肪酸與天然油脂的椰子油，提供長時間滋潤，有效柔嫩雙唇。

霜淇淋般的滑順質地，睡前厚敷一層，能在夜晚密集修護並長效滋潤，隔日醒來後嘴唇狀態更水潤柔嫩。

雅詩蘭黛粉嫩慾望全效修護唇膜

粉嫩慾望全效修護唇膜擁有海藻精萃以及「小棕瓶」特潤超導修護露中的特潤修護精華，因此被暱稱為「唇部小棕瓶」，白天薄擦增加保水力、夜間當晚安唇膜厚敷修護雙唇，有效針對雙唇修護，重現令人稱羨的粉嫩水感嘟嘟唇。

粉嫩仙氣的高顏值與絕佳保養效果，在小紅書上擁有「一次見效」、「終生回購」與「仙女本命護唇神品」等美譽，可見多受網友歡迎！

I DEW CARE花果C潤唇膜

以強效滋潤的可可油成份為基底，添加扶桑花萃取，拌入維他命C、維他命E、摩洛哥堅果油、荷荷芭油、山茶花籽油、葵花籽油等，長期使用有助於改善唇色問題，讓美唇隨時彈潤可口。

高滋養成分的花果C潤唇膜無需水洗，可全天候作為雙唇滋潤防護面膜。白天輕抹當成護脣膏滋養雙唇、晚上厚敷則可作為晚安唇膜加強補水保濕，修護環境帶來的傷害。

I'M MEME我愛澄露潤唇膜

堪稱「美唇的急救面膜」，多重植物來源成份包含乳油木、甜橙與椰子油、薑黃根萃取、印度苦楝花萃取、辣木籽油、聖羅勒葉萃取等，富含保濕效果，擦上輕柔覆蓋唇間，瞬間急救雙唇乾燥。

塗上雙唇時，輕質油與油蠟基底也會形成薄膜，防止嘴唇水分蒸發，輕薄舒適的鎖水效果能細緻呵護唇肌。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 酸類保養你用對了嗎？使用順序、搭配產品很重要！專家分享最安全有效的煥膚4妙招

● 嘴唇敷的面膜！好用唇膜8款推薦，比護唇膏更滋潤，一擦養出天生寶寶級嫩唇

● 美容編輯、KOL一致盛讚24小時non-stop快充能量不斷電！臉部＆眼部全靠《DIOR逆時能量系列》罩就夠！