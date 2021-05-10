趙麗穎「隔海撞衫」Krystal輸了！全綠超難駕馭　網認：有差距

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星趙麗穎走過離婚風波後，近期釋出最新時尚照，趙麗穎以清秀妝容出鏡，身穿綠色BOTTEGA VENETA（BV）套裝彰顯逆齡顏值，而該套辨識度極高的造型，更已被南韓女星Krystal 鄭秀晶搶先演繹，兩大女神隔海撞衫，畫面相當夠看。

▲趙麗穎為出道15年拍攝時尚照，身穿BOTTEGA VENETA綠色套裝。（圖／翻攝自微博）

趙麗穎上個月閃電宣佈離婚，結束與馮紹峰3年婚姻，但離婚後狀態依舊亮眼，近期釋出為出道15年所拍攝的形象照， 畫面中趙麗穎身穿BOTTEGA VENETA綠色套裝，鮮明的綠色系搭配編織細節呈現，顯得趙麗穎雪白肌膚吹彈可破，一頭披肩長捲髮十分溫柔。趙麗穎也不忘「外套不穿好」巧妙露出纖細的手臂線條，加上開衩裙裝相佐，一雙長腿映入眼簾，十分耐看。

但趙麗穎遇上26歲南韓女星Krystal 鄭秀晶，可就受到挑戰了，不同於趙麗穎敞開外套擺拍，Krystal選擇扣上彰顯排扣細節，加上筆直纖長的美腿與同色系跟鞋演繹，造型非常完整，而微微側臉出鏡，不改「冰山美人」氣息，整體更有精品奢華氛圍，許多粉絲認為鄭秀晶穿著更加時尚，「這套真的是Krystal 更美」、「真的有差，不放一起比沒感覺」、「Krystal 高級臉很適合。」

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