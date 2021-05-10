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「錶王」第一代型號2499錶出沒！　完整配件與血統證明身價激升

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▲▼ PP拍賣 。（圖／公關照）

▲富藝斯端出PP第一代型號2499 18K黃金萬年曆計時腕錶，估價約42,880,000元起。（圖／富藝斯提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

頂級名錶在國際拍賣市場交易熱絡，富藝斯（PHILLIPS）剛落幕的日內瓦鐘錶春拍以全數拍出的「白手套」佳績收槌，領銜之作為一套四代的PP（Patek Philippe，百達翡麗）型號2499腕錶，以約1億7590萬元的高價成交。富藝斯趁勝追擊，再端出目前市場唯一僅知還保有原裝證書和全套配件的1953年製第一代型號2499黃金萬年曆計時腕錶，將登上6月5日於香港舉辦的「名錶薈萃香港 XII」春季拍賣。

▲▼ PP拍賣 。（圖／公關照）

▲PP第一代型號2499 18K黃金萬年曆計時腕錶於1953年製，附有原裝證書。
 

PP被譽為「錶王」，除了外型與工藝精湛細膩，在拍賣市場身價居高不下也是穩居錶界龍頭地位的原因之一，此次躍上富藝斯香港春拍的第一代2499黃金萬年曆計時腕錶，由義大利企業家族三代傳承，擁有錶徑37.7毫米的「Wenger」錶殼，是世上22只配有「Wenger」黃金版本的其中一只，此外，配備義大利日曆顯示，更難得的是附有原裝證書，其日期代碼為「ATHR」，意指1956年12月發行，並有相應機芯編號的原裝信封、以及證明製於1953年的後補證書，完整血統證明讓身價更不凡，估價約4288萬元起。

▲▼ PP拍賣 。（圖／公關照）

▲佳士得瑞士時間10日拍賣由Tiffany經銷、面盤也有其品牌字樣的PP Ref. 5711/1R-001腕錶，起標價約4,312,000元起。（圖／翻攝christieswatches IG）

錶面一點小差異，也能影響錶款身價，佳士得（Christie's）今於日內瓦名錶拍賣會則亮出PP 2016年製的Nautilus金鷹系列型號5711/1R-001玫瑰金鍊帶錶，特殊之處在於巧克力色面盤的6時位置有Tiffany & Co.字樣，擁有者從PP經銷商Tiffany紐約總店購得，起標價約4,312,000元起。

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關鍵字：

富藝斯, PHILLIPS, 佳士得, Christie’s, PP, Patek Philippe, 百達翡麗

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