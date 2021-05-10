櫻花妹熱議「水蜜桃鸚鵡」熱水袋！　軟萌觸感一手抱起好療癒

▲日本熱議水蜜桃鸚鵡熱水袋。（圖／翻攝自產品官網）

編輯／Ann

先前IG上爆紅一隻粉色鸚鵡，軟萌模樣宛如水蜜桃般，吸引不少粉絲，最近日本雜貨品牌則延續這一熱潮推出了「鸚鵡熱水袋」，將粉色鸚鵡的夢幻色澤完美複製，不僅臉蛋惟妙惟肖，連大小也剛好能一手抱住，果真能夠暖化你！

▲日本小物品牌YOU+MORE!打造水蜜桃色澤鸚鵡熱水袋 。（圖／翻攝自產品官網）



日本小物品牌YOU+MORE!時常有可愛商品推出，此次引起熱議的是一款「鸚鵡熱水袋」，顧名思義將鸚鵡可愛的模樣神還原，以秋草鸚鵡為靈感，將淡粉與白色交織於其中，創造誘人的「水蜜桃色澤」，加上鸚鵡可愛的雙眼和小嘴，根本是可愛到尖叫。

▲將熱水袋裝入下方拉錬位置達到暖和效果，經痛時也能用。（圖／翻攝自產品官網）

轉至側面還有隱藏亮點，那就是鸚鵡的黃粉色翅膀悄悄藏在後方，如同乖乖收起翅膀等待主人命令一般，實在太萌。當然，這款鸚鵡熱水袋的主要功用就是能夠將熱水袋裝入下方拉錬位置，達到暖和效果，無論是生理期來或是想取暖都很實用，就連觸感也不可小覷，特別用棉花填滿了整隻小鸚鵡，所以捏捏鸚鵡的同時也是超療癒的享受。

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