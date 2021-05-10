一萬元買到BALENCIAGA！　熱議「1+1尼龍袋」秒變扣環小圓包

▲巴黎世家掀起熱議的一款購物袋，堪稱是超高CP值的「1+1 bag」 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

時尚與靈感生活越走越近，近期巴黎世家（BALENCIAGA ）掀起熱議的一款購物袋，堪稱是超高CP值的「1+1 bag」，因為可折疊設計加上中央的圓形輪廓暗藏玄機，輕輕一收就從購物袋化作成錢包，相當於用台幣一萬元就能買到兩顆精品包。

▲BALENCIAGA 靈感生活系列 。（圖／品牌提供）

BALENCIAGA 此次靈感生活系列將可回收與重複使用的特性注入購物袋中，方便使用者的生活所需，這款環保購物袋 （GROCERY SHOPPER）以簡潔的單色尼龍材質打造，戳中簡約控的芳心，同時運用廢棄的漁網和地毯等可回收材料中收集的尼龍紡出，為永續環境盡一份力。

▲摺疊並拉成一個圓形小袋，一秒變成小圓包，BALENCIAGA 環保購物袋 NT$10,300 。（圖／品牌提供）

而出門要攜帶購物袋時，更能夠將此摺疊並拉成一個圓形小袋，一秒變成錢包大小，同時中央還點綴上品牌英文字母Logo，別具收藏性，最後通過兩側的通用扣環設計，還能可以掛在包包上，絲毫不佔空間。

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MOYNAT新款「FLORI」

法國品牌MOYNAT在去年（2020年）7月迎來新任創意總監Nicholas Knightly，全新系列終於發佈，這次帶來6大新款，延續品牌最初的行李箱靈魂，有馬鞍包與鎖扣完美結合的FLORI、優雅水桶包BALUCHON、Wheel 旅行箱。「FLORI」宛如花朵盛開，重新演繹1903年首只斜背包，鮮明的馬鞍包輪廓與包蓋鎖扣完美融合，輕輕一推即可開袋，提柄則致敬於20世紀旅行箱的設計細節。





▲「FLORI」馬鞍包輪廓與包蓋鎖扣完美融合，（依序）范冰冰、超模何穗演繹 。（圖／品牌提供）

FENDI BASKET 包款

FENDI創意總監Silvia Venturini Fendi 本季以「透視反思」理念傳遞，渴望打造出家庭般舒適的單品， BASKET 包款在秀上短暫曝光也引起熱議，延續1980年代風格海灘包風格，童趣之餘相當具有辨識度，並提供中、小型尺寸，中款可輕鬆容納水壺以及拖鞋等物品，小型也能滿足日常所需。一字排開，鮮明的黃色、簡潔白色、嫩粉色以及橙色、霧藍色完美整個春夏。

▲品牌經典「FF」 皮革印記，注入中央提升質感，（小）NT$20,500；（中）NT$28,500 。（圖／品牌提供）