fb ig video ETtoday search mobile

PRADA創意總監「年收入」意外曝光！加上執行長老公，夫妻薪水太驚人

>

記者王則絲／外電報導

義大利精品PRADA所屬集團PRADA S.p.A.近期為進行董事會成員更動，研擬召開股東大會，因此必須先向香港聯合交易所發出公告通知，而其提供的文件中竟意外公開了創意總監Miuccia Prada的薪資年收入！還有擔任品牌首席執行長的Patrizio Bertelli，也就是Miuccia Prada的老公，薪水也一併被公開，夫妻兩人的驚人收入令網友嘆為觀止。

精品設計師們的薪資一向是時尚圈的機密，幾乎不曾有人公開過，而在PRADA S.p.A.最近為召開股東大會提供的文件資料當中意外曝光，據外媒報導，PRADA創意總監Miuccica Prada去年2020年的薪資總額高達908萬歐元，約台幣近三億六百萬元，其中包含了約27,000歐元的獎金以及24,000歐元的退休金、健保，整體收入相當可觀，消息曝光讓網友們都驚呆了。

▲Miuccia Prada 。（圖／翻攝自IG）

▲PRADA去年迎來共同創意總監Raf Simons。（圖／品牌提供）

雖然Miuccia Prada的薪水驚人的高昂，但是他們的團隊一致認為那是Miuccia應得的，近幾年來PRADA的確在精品圈中異軍突起，從風靡時尚圈的腋下包、三角標LOGO便可看出端倪，現下市值更高達1200億港元（約154多億美金、4,284億台幣），去年迎來共同創意總監Raf Simons，亦創造了爆炸性的話題。

▲Miuccia Prada。（圖／ＡＰ）

▲Miuccia Prada與老公Patrizio Bertelli。（圖／AP）

PRADA S.p.A.本次提交的資料中顯示，首席執行長Patrizio Bertelli，也就是Miuccia Prada的老公，其薪資與Miuccia Prada相仿，夫妻兩人一年賺進將近台幣七億元，且兩人的兒子Lorenzo Bertelli目前也已加入公司負責營銷策略與零售開發等工作。

資料來源：NSSMAG

►包・開箱／PRADA「手機包」可愛登場！　石膏粉紅、湖水綠色重擊少女心

►王淨爆卦「新老公」是他！感情上很佛系　「男友可以讓，包包不能讓」

關鍵字：

PRADA, 創意總監薪水, 創意總監, Miuccia Prada

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

瑞莎自嘲「時間管理大師」穿豹紋裙霸氣擺拍

瑞莎自嘲「時間管理大師」穿豹紋裙霸氣擺拍

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

ET Fashion

推薦閱讀

感情好有秘訣！專家提出「5：1」原則，伴侶關係更幸福

感情好有秘訣！專家提出「5：1」原則，伴侶關係更幸福

星巴克5／10起「限定兩天」買一送一！　「潤玉透光」玻璃杯美翻天

星巴克5／10起「限定兩天」買一送一！　「潤玉透光」玻璃杯美翻天

麥當勞「大麥克便當盒」爆紅！雙層設計超好用　拎去野餐最Q

麥當勞「大麥克便當盒」爆紅！雙層設計超好用　拎去野餐最Q

趙麗穎「隔海撞衫」Krystal輸了！全綠超難駕馭　網認：有差距 奧斯卡得獎團隊操刀！SK-II STUDIO打造電影規格《VS》動畫系列　改寫命運撼動人心 臉書400個朋友卻沒有一個能依靠！你可以獨立，但不能陷入「孤立」 G-SHOCK聯名英國皇家海軍　造抗震、ISO 200米潛水蛙王錶 「3星座女」史上最難追！追她吃苦當吃補，一愛上你就死心塌地 絕美雲灰紫「Panasonic吹風機」2280元　吹乾超快還能順便護髮 「動物們的廁所時光」爆笑又療癒　獅子滿臉惆悵秒識破肉吃太多

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面