PRADA創意總監「年收入」意外曝光！加上執行長老公，夫妻薪水太驚人

記者王則絲／外電報導

義大利精品PRADA所屬集團PRADA S.p.A.近期為進行董事會成員更動，研擬召開股東大會，因此必須先向香港聯合交易所發出公告通知，而其提供的文件中竟意外公開了創意總監Miuccia Prada的薪資年收入！還有擔任品牌首席執行長的Patrizio Bertelli，也就是Miuccia Prada的老公，薪水也一併被公開，夫妻兩人的驚人收入令網友嘆為觀止。

精品設計師們的薪資一向是時尚圈的機密，幾乎不曾有人公開過，而在PRADA S.p.A.最近為召開股東大會提供的文件資料當中意外曝光，據外媒報導，PRADA創意總監Miuccica Prada去年2020年的薪資總額高達908萬歐元，約台幣近三億六百萬元，其中包含了約27,000歐元的獎金以及24,000歐元的退休金、健保，整體收入相當可觀，消息曝光讓網友們都驚呆了。

▲PRADA去年迎來共同創意總監Raf Simons。（圖／品牌提供）



雖然Miuccia Prada的薪水驚人的高昂，但是他們的團隊一致認為那是Miuccia應得的，近幾年來PRADA的確在精品圈中異軍突起，從風靡時尚圈的腋下包、三角標LOGO便可看出端倪，現下市值更高達1200億港元（約154多億美金、4,284億台幣），去年迎來共同創意總監Raf Simons，亦創造了爆炸性的話題。

▲Miuccia Prada與老公Patrizio Bertelli。（圖／AP）



PRADA S.p.A.本次提交的資料中顯示，首席執行長Patrizio Bertelli，也就是Miuccia Prada的老公，其薪資與Miuccia Prada相仿，夫妻兩人一年賺進將近台幣七億元，且兩人的兒子Lorenzo Bertelli目前也已加入公司負責營銷策略與零售開發等工作。

資料來源：NSSMAG

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