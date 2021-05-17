3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

▲盧廣仲私下經常戴G-SHOCK錶款。（圖／翻攝captain.lu IG）



記者陳雅韻／台北報導

AP（Audemars Piguet，愛彼）八角形外圈設計的Royal Oak皇家橡樹系列，是不少人心中的夢幻逸錶，但由於動輒數十萬元起跳，非人人負擔得起，不少錶迷將眼光轉向G-SHOCK也採八角設計的GA-2100系列，數千元的價格相對親民不少，因此被封為「農家橡樹」，盧廣仲也是粉絲之一，將黑色與灰色款戴上手。

▲盧廣仲去年出席AP位於遠東百貨信義A13概念店開幕活動。（圖／翻攝captain.lu IG）

去年AP位於遠東百貨信義A13的全新概念店開幕，盧廣仲是站台嘉賓之一，當時他透露已收藏AP經典的皇家橡樹系列腕錶，笑稱是「八卦錶」，購買的原因是「看起來很吉祥，感覺可以避邪」！

▲盧廣仲於IG限時動態曬G-SHOCK黑色款GA-2100-1A1腕錶3,600元，灰色款GA-2110ET-8A腕錶3,900元。（圖／翻攝captain.lu IG）

盧廣仲不僅擁有皇家橡樹名錶，也接地氣擁有「農家橡樹」，於IG限時動態曬出G-SHOCK GA-2100系列錶款，承襲經典型號DW-5000C八角的錶殼設計，加入全新碳纖維防護構造，以強化樹脂結合碳纖維打造錶殼，達到絕佳的耐衝擊性能，同時縮小錶殼厚度至11.8mm，是品牌指針與數位雙顯型號中最纖薄的錶款，讓他心動包色，入手黑色與色錶款。

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