fb ig video ETtoday search mobile

3,600元的G-SHOCK「農家橡樹」太誘人　盧廣仲包色了

>

▲▼盧廣仲 。（圖／翻攝captain.lu IG）

▲盧廣仲私下經常戴G-SHOCK錶款。（圖／翻攝captain.lu IG）
 

記者陳雅韻／台北報導

AP（Audemars Piguet，愛彼）八角形外圈設計的Royal Oak皇家橡樹系列，是不少人心中的夢幻逸錶，但由於動輒數十萬元起跳，非人人負擔得起，不少錶迷將眼光轉向G-SHOCK也採八角設計的GA-2100系列，數千元的價格相對親民不少，因此被封為「農家橡樹」，盧廣仲也是粉絲之一，將黑色與灰色款戴上手。

▲▼盧廣仲 。（圖／翻攝captain.lu IG）

▲盧廣仲去年出席AP位於遠東百貨信義A13概念店開幕活動。（圖／翻攝captain.lu IG）

去年AP位於遠東百貨信義A13的全新概念店開幕，盧廣仲是站台嘉賓之一，當時他透露已收藏AP經典的皇家橡樹系列腕錶，笑稱是「八卦錶」，購買的原因是「看起來很吉祥，感覺可以避邪」！

▲▼盧廣仲 。（圖／翻攝captain.lu IG）

▲盧廣仲於IG限時動態曬G-SHOCK黑色款GA-2100-1A1腕錶3,600元，灰色款GA-2110ET-8A腕錶3,900元。（圖／翻攝captain.lu IG）

盧廣仲不僅擁有皇家橡樹名錶，也接地氣擁有「農家橡樹」，於IG限時動態曬出G-SHOCK GA-2100系列錶款，承襲經典型號DW-5000C八角的錶殼設計，加入全新碳纖維防護構造，以強化樹脂結合碳纖維打造錶殼，達到絕佳的耐衝擊性能，同時縮小錶殼厚度至11.8mm，是品牌指針與數位雙顯型號中最纖薄的錶款，讓他心動包色，入手黑色與色錶款。

►「農家橡樹」八角圈女錶誕生！　甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

►AP百萬皇家橡樹綠油油　錶圈鑲祖母綠好貴氣

關鍵字：

盧廣仲, AP, Audemars Piguet, 愛彼, G-SHOCK, 農家橡樹

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

瑞莎自嘲「時間管理大師」穿豹紋裙霸氣擺拍

瑞莎自嘲「時間管理大師」穿豹紋裙霸氣擺拍

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

ET Fashion

推薦閱讀

「錶王」第一代型號2499錶出沒！　完整配件與血統證明身價激升

「錶王」第一代型號2499錶出沒！　完整配件與血統證明身價激升

蕭亞軒4萬的香奈兒零錢包當項鍊　與弟媳戴同款洩姊妹情

蕭亞軒4萬的香奈兒零錢包當項鍊　與弟媳戴同款洩姊妹情

紐約第一名媛美麗秘訣不藏私　跨彩妝界淘金

紐約第一名媛美麗秘訣不藏私　跨彩妝界淘金

V字LV珠寶黑白配　鑲三角鑽更霸氣 G-SHOCK聯名英國皇家海軍　造抗震、ISO 200米潛水蛙王錶 Seiko鮪魚壽司錶請「視吃」　醬油、芥末一應俱全 布萊德彼特洩「新歡」　最愛這項功能 雙手拎滿購物袋最Happy！　Tiffany推俏皮LINE貼圖免費下載 浪琴潛水錶內外升級　不到6萬入手雙色時髦款 《名模生死鬥》22歲烏克蘭冠軍愛上台灣！　決心長住勤學中文

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面