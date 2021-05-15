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香蕉牛奶變成香水了！超香甜味道讓人想狂噴

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記者李薇／台北報導

去韓國旅行一定要喝的飲料，絕對是「香蕉牛奶」莫屬，六角形的設計讓人回味無窮，最近香氛品牌w.dressroom就找上它，推出穿搭和居室香氛噴霧，香香甜甜的味道，讓人聞到就難以忘記，就像是真的喝了香蕉牛奶一樣。

 ▲w.dressroom,香蕉牛奶,香水,KATE SPADE,香氛,淡香精。（圖／IG）

▲香蕉牛奶口味的香水。（圖／w.dressroom IG）

全新推出的香蕉牛奶香水，前味以香蕉、柑橘調、小荳蔻帶出香甜的氣味，接著茉莉、鳶尾花、晚香玉帶出清新爽朗的花朵香氣，展現優雅大方的氣息，接著麝香、琥珀、丁香、香草、雪松木帶出溫潤飽滿的後味。

▲w.dressroom,香蕉牛奶,香水,KATE SPADE,香氛,淡香精。（圖／IG） 

▲橘子冰棒口味的香水。（圖／w.dressroom IG）

不只是推出香蕉牛奶香水，這次還同時發表的橘色的橘子冰棒，還有汽水雪糕，噴在身上或是室內展現出香甜氣味，裡面高濃度的酒精成分，可以幫助達到防護的效果，同時長時間的釋放香味，很適合隨身攜帶出門。

 ▲w.dressroom,香蕉牛奶,香水,KATE SPADE,香氛,淡香精。（圖／IG）

▲糖果汽水的香氣。（圖／w.dressroom IG）

美國紐約品牌KATE SPADE也首度推出香水「桃氣甜心淡香精」，巧妙完美的將香氣與品牌靈魂合而為一，活潑俏皮、優雅宜人、詼諧自信。煦著微風，前調由帶著透紅的酸甜野莓與清香愉悅的佛手柑開啟，香氣中酸甜不膩，輕盈的甜美初韻在廣場跳躍般展開。

 ▲w.dressroom,香蕉牛奶,香水,KATE SPADE,香氛,淡香精。（圖／IG）

▲kate spade推出全新的香水。（圖／品牌提供）

核心中調帶來的是充滿女人味的玫瑰精粹與純粹清新的小蒼蘭，桃色的優雅揉合了純白的潔淨，優雅與清新多面相的結合如同品牌給人帶來的感受。高潮後的收尾，後調以綿延溫暖的龍涎香與木質喀什米爾，宜人放鬆的尾韻將這股香氣自信的迎來完美句點。

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w.dressroom, 香蕉牛奶, 香水, KATE SPADE, 香氛, 淡香精

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