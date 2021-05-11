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契爾氏「淡斑神器」大容量4000元→2900元　擦了立刻白皙有感！

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文／C編

夏季到來，長時間在烈日下走動，又沒有做好防曬的話，很容易長出斑點、曬紅之類的狀況，「Her和她」就推出「契爾氏 激光極淨白淡斑精華」100ML，原價4000元、特價2900元，只要每天按時塗抹，就可以達到淡化斑點的效果。

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 ▲契爾氏,Her,Her和她,Kiehl’s,美白,精華,保養。（圖／品牌提供、pexels）

▲契爾氏 激光極淨白淡斑精華，100ML，原價4000元、特價2900元。點我購買

激光極淨白淡斑精華富含溫和又有效的美白成份「激光活能C」，能有效淡化黑色素，改善斑點與暗沉，讓肌膚更透亮無瑕，同時添加了保濕成份，提高含水量，讓肌膚加倍透亮，美白成份也容易被吸收作用，全臉淨白透亮完全不是難事。

 ▲契爾氏,Her,Her和她,Kiehl’s,美白,精華,保養。（圖／品牌提供、pexels）

▲太陽烈日很容易造成肌膚暗沉。（圖／pexels）

美白淡斑精華的使用時機，是在化妝水、前導精華液後，取適量均勻塗抹於臉部及頸部，早晚皆適合，不只是簡單塗抹而已，有很多它的粉絲更是會截取一小塊化妝棉，加上精華液，薄敷在痘痘、暗沉的位置，加強吸收。

 ▲契爾氏,Her,Her和她,Kiehl’s,美白,精華,保養。（圖／品牌提供、pexels）

▲不想肌膚暗沉，美白保養一定要做足。（圖／pexels）

很多人用過之後，都大讚「淡斑超有感」、「本來臉上有大片的暗沉，但用過之後慢慢有恢復白皙的狀況」、「加上化妝棉濕敷效果超快速變白」、「搭配去角質效果更好，一下就立刻白回來了」。

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▲契爾氏,Her,Her和她,Kiehl’s,美白,精華,保養。（圖／品牌提供、pexels） 

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想要無痛淡斑，那一定要入手大容量的淡斑精華，「Her和她」就推出「契爾氏激光極淨白淡斑精華」100ML，原價4000元、特價2900元，大容量一次就可以幫助肌膚白皙到位，夏天到了，趕緊補貨。

關鍵字：

契爾氏, Her, Her和她, Kiehl’s, 美白, 精華, 保養

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