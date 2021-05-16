朴信惠這雙球鞋愛到包色　才剛出新配色就秒入手，不愧是「女鞋頭」

記者王則絲／台北報導

韓女星朴信惠身為一線女演員，經常需要盛裝出席各種場合，不過其實朴信惠平常私下喜歡的穿搭服裝非常休閒，而且還是位「女鞋頭」！近日朴信惠於IG上Po出久違的Mirror selfie，腳上穿著sacai X Nike Vaporwaffle 2021 春季聯名新配色款式，而其實她先前就曾穿過不同顏色的同雙鞋款，最近一推出新色就秒入手，足見喜愛的程度。

▲朴信惠穿著sacai X Nike Vaporwaffle 聯名鞋款最新配色。（圖／翻攝自IG@ssinz7）

朴信惠私下非常喜歡休閒、街頭風的穿搭，尤其特別喜歡搭配球鞋，仔細觀察會發現，朴信惠根本就是「女鞋頭」，總是能在第一時間穿上時下最具話題的潮鞋，像是最近貼出的一張對鏡自拍照中，朴信惠正是穿著sacai X Nike Vaporwaffle 最新推出的「Dark Iris/Campfire Orange-White」深紫Ｘ營火橘配色，才剛發售不久就入手，展現超高行動力。

▲朴信惠先前也曾入手過sacai X Nike Vaporwaffle的紫Ｘ綠配色。（圖／翻攝自IG@ssinz7）

sacai X Nike Vaporwaffle聯名早已紅遍潮流圈，並持續不斷的在推出新顏色與變奏版，同雙鞋型，朴信惠其實先前就曾穿過紫紅Ｘ綠色配色的款式了，這回一有新顏色登場，又再次秒入手，直接包色處理，足見她對此鞋款的喜愛。

而朴信惠包色處理的不止這一雙，另外她也曾低調穿上過Nike的Daybreak鞋款，擁有深藍色與紫色款式，Nike經典的Dunk 亦是朴信惠的心頭好，多次出現於穿搭之中。

▲朴信惠喜歡的鞋款習慣包色處理。（圖／翻攝自IG@ssinz7）

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