千元有找！「薰衣草牛奶」天絲涼被Get　吸濕排熱包準一覺到天明

文／C編

天氣越來越炎熱，除了開電扇、冷氣之外，床單被套也應該更換成涼感款式，購物網站「Her和她」推出「HOYACASA 100%萊賽爾天絲涼被」，有7款能選，天絲材質不但涼感舒適，重點是原價1280元、只要999元就可以入手，超級划算。

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▲HOYACASA 100%萊賽爾天絲涼被（7款任選），原價1280元，特價999元。點我購買。



HOYACASA 100%萊賽爾天絲涼被採用天絲品牌的萊塞爾（Lyocell）纖維，取材於可持續發展的木源，為紡織業帶來革命性的變化，賦予面料持久的舒適、以及絕佳的柔軟觸感，天然又環保，可以安心使用。

▲牛奶薰衣草色的「漫庭芳草」款，原價1280元，特價999元。點我購買。



萊塞爾纖維有很多優點，不但睡起來觸感滑順、乾爽又親和肌膚，垂墜度佳且具有光彩的色澤，可以展現出完美的圖騰設計，為臥房增色，裝點居家設計也不會過於無聊，反而柔和又舒適。

▲粉色花草葉子的「依蘭」版，，原價1280元，特價999元。點我購買。



透氣吸濕材質，乾爽的觸感加上強度高的纖維材質，同時可以達到溫度調節的功能，不用擔心晚上睡一睡被熱醒或是冷醒，可以一覺睡到早上，終於不用苦惱睡眠品質不佳。

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▲HOYACASA 100%萊賽爾天絲涼被（7款任選），原價1280元，特價999元。點我購買。



針對夏季天氣，「Her和她」推出「HOYACASA 100%萊賽爾天絲涼被」，有7種款式任選，打造出舒適涼爽的居家風格，原價1280元，現在特價只要999元就可以入手，不到千元就可以擁有天絲涼被，可以說是超級划算。