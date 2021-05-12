fb ig video ETtoday search mobile

千元有找！「薰衣草牛奶」天絲涼被Get　吸濕排熱包準一覺到天明

>

文／C編

天氣越來越炎熱，除了開電扇、冷氣之外，床單被套也應該更換成涼感款式，購物網站「Her和她」推出「HOYACASA 100%萊賽爾天絲涼被」，有7款能選，天絲材質不但涼感舒適，重點是原價1280元、只要999元就可以入手，超級划算。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲HOYACASA,萊賽爾,天絲,涼被,居家,被子,。（圖／Her） 

▲HOYACASA 100%萊賽爾天絲涼被（7款任選），原價1280元，特價999元。點我購買。

HOYACASA 100%萊賽爾天絲涼被採用天絲品牌的萊塞爾（Lyocell）纖維，取材於可持續發展的木源，為紡織業帶來革命性的變化，賦予面料持久的舒適、以及絕佳的柔軟觸感，天然又環保，可以安心使用。

▲HOYACASA,萊賽爾,天絲,涼被,居家,被子,。（圖／Her） 

▲牛奶薰衣草色的「漫庭芳草」款，原價1280元，特價999元。點我購買。

萊塞爾纖維有很多優點，不但睡起來觸感滑順、乾爽又親和肌膚，垂墜度佳且具有光彩的色澤，可以展現出完美的圖騰設計，為臥房增色，裝點居家設計也不會過於無聊，反而柔和又舒適。

 ▲HOYACASA,萊賽爾,天絲,涼被,居家,被子,。（圖／Her）

▲粉色花草葉子的「依蘭」版，，原價1280元，特價999元。點我購買。

透氣吸濕材質，乾爽的觸感加上強度高的纖維材質，同時可以達到溫度調節的功能，不用擔心晚上睡一睡被熱醒或是冷醒，可以一覺睡到早上，終於不用苦惱睡眠品質不佳。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

 ▲HOYACASA,萊賽爾,天絲,涼被,居家,被子,。（圖／Her）

▲HOYACASA 100%萊賽爾天絲涼被（7款任選），原價1280元，特價999元。點我購買。

針對夏季天氣，「Her和她」推出「HOYACASA 100%萊賽爾天絲涼被」，有7種款式任選，打造出舒適涼爽的居家風格，原價1280元，現在特價只要999元就可以入手，不到千元就可以擁有天絲涼被，可以說是超級划算。

關鍵字：

HOYACASA, 萊賽爾, 天絲, 涼被, 居家, 被子, Her, Her和她

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

瑞莎自嘲「時間管理大師」穿豹紋裙霸氣擺拍

瑞莎自嘲「時間管理大師」穿豹紋裙霸氣擺拍

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

ET Fashion

推薦閱讀

精緻花朵公主頭好難綁？手把手圖解教你輕鬆就學會

精緻花朵公主頭好難綁？手把手圖解教你輕鬆就學會

「日系風馬尾」3分鐘就可以輕鬆綁出　而且涼爽又優雅

「日系風馬尾」3分鐘就可以輕鬆綁出　而且涼爽又優雅

全都555元！契爾氏小紅瓶、蘭蔻黃金玫瑰、雅詩蘭黛原生露　旅行超實用

全都555元！契爾氏小紅瓶、蘭蔻黃金玫瑰、雅詩蘭黛原生露　旅行超實用

大罐「蘭蔻小黑瓶」7300元→3380元　最強嫩臉精華讓網友瘋狂回購 Jo Malone香水挑戰史低！2550元→1350元　最熱賣冠亞軍香味通通有 「地表最難約」的3大星座！　水瓶獨處魔人、冠軍永遠等下次 「3星座女」對前任念念不忘　巨蟹太重感情、第1名心事藏很深 社區感染拉警報！營養師：「6類防疫食物」多吃，提升免疫力又不會胖 夏天長髮不再爆汗！日系、韓系包頭一次學會兩種　輕鬆綁出時尚感 網狂點頭「認識前後反差最大」星座Top 3 ！　冠軍高冷全是騙人的

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面