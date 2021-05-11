熱銷破兩百萬！超人氣「10色眼影盤」CP值爆高　美翻花樣洗版IG

記者李薇／台北報導

每個女孩化妝包裡面，都該擁有一盤好上手的大地色或是粉紅色系眼影，不但可以一秒完成放大眼妝，更是可以打造出完美的妝容效果，《ET FASHION》就盤點幾盤可以入手的常態型眼影，買了絕對不會後悔。

Dior 經典五色眼影 曠野之丘限量版 ＃699

DIOR成功模擬出熾熱暖陽於沙漠上所呈現的熠熠光影，將此配方首度融入粉體之中展現充滿流動感的光澤，為雙眸創造出如同陽光般閃耀的細膩光芒，與大地色眼影相互輝映；此外DIOR也將沙丘隨著爍風吹拂的獨特風紋，幻化成彩盤上的精緻刻紋，完美呈現DIOR精緻奢華的彩妝工藝。

CLIO 璀璨星沙十色眼影盤 ＃09夢幻花海

璀璨星沙十色眼影盤系列自從上市以來話題不斷，在台熱銷破兩百萬，也榮獲OLIVE YOUNG年度彩妝熱賣榜、Power Room美妝評鑑大賞最佳眼影盤的殊榮，集結大眾最喜愛的前十名眼影顏色，推出全新色號「09夢幻花海」，全霧面質地，一盤結合粉調與棕調色系，並有花卉雕刻，仙女系眼影盤，一定要擁有！

16BRAND 迷你雜誌彩妝盤 ＃奶油杏仁

知性冷淡裸杏色調，像是調和了脫脂牛奶、奶油碎金糖的炭燒杏仁奶露，散發脫俗氣質及態度，以專業色彩比例搭配學，打造讓每一格顏色皆能被充分使用的零廢色六宮格，結合絲絨霧面與不同顆粒大小的亮閃設計，採用與肌膚構造相近的粉質，帶有水潤感的細膩絲滑質地，一抹即可達到高顯色、高服貼、零卡粉的效果，創造出外走跳一整天也不掉妝的完美持久度。

Unleashia 亮片百科九宮格眼影盤 ＃N°2 All of Brown

韓國No.1專業亮片匠人Unleashia「亮片百科九宮格眼影盤」不只於產品中注入友善地球的理念，更採用「地心礦石」設計初衷，讓Unleashia亮片百科九宮格眼影盤不只具備由淺至深的經典與地底礦石的神秘感，其中，N°2 All of Brown活力有神的棕色礦石更讓女孩們可隨心所欲根據心情、穿搭、場合玩轉最合適的眼妝。

髮根蓬鬆靠雙髮捲、小鐵夾加上吹風機 打造小臉的髮型

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