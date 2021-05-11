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夏天長髮不再爆汗！日系、韓系包頭一次學會兩種　輕鬆綁出時尚感

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文／Cheryl　圖／jung__sol IG、yussy3 IG、品牌提供

即將進入夏天，天氣越來越炎熱，長髮的女生再也無法忍受，只能把頭髮盤起來，盤點日系以及韓系的包頭綁髮，只要橡皮筋就可以輕輕鬆鬆製作出好看的包頭造型，懶人都會的盤髮技巧，絕對要學起來。

【韓系盤髮技巧】

1.首先先使用髮油或是護髮產品，先將頭髮梳順，製造出自然的髮流狀態。

▲髮型,造型,髮品,sisley,Hair Rituel,Tangle Angel,天使梳。（圖／IG）

2.接著使用橡皮筋綁出一個半丸子頭，取出適當長度的包子頭，並且將髮尾調整到包子頭正下方。

▲髮型,造型,髮品,sisley,Hair Rituel,Tangle Angel,天使梳。（圖／IG）

3.再來將髮尾部分分成兩個部分，並且左右交叉纏住包子頭，最後再拿一條橡皮筋綁緊纏繞的部分，收緊即可。

【日系盤髮技巧】

1.首先同樣使用髮油將髮絲梳順，製造出自然的髮流狀態。

2.接著使用一條橡皮筋，先綁出一個公主頭。

▲髮型,造型,髮品,sisley,Hair Rituel,Tangle Angel,天使梳。（圖／IG）

3.將剩下的髮流同樣分成左右兩邊，並且往上，在公主頭上方使用橡皮筋綁住固定。

4.將頭頂拉出一點髮絲，製造出蓬鬆的效果。

▲髮型,造型,髮品,sisley,Hair Rituel,Tangle Angel,天使梳。（圖／IG）

5.並且將底下馬尾的部分分成兩部分，每一邊再分成兩股旋轉出麻花辮之後，使用橡皮筋固定，並且拉出一點髮絲，製造出蓬鬆的感覺。

6.最後將兩股麻花辮使用逆時針纏繞在腦後，就完成了整個頭髮造型。

【推薦單品】

Hair Rituel 賦活重生熱啟230修護凝露

▲髮型,造型,髮品,sisley,Hair Rituel,Tangle Angel,天使梳。（圖／IG）

Hair Rituel研發團隊首創「230熱啟動科技」，創新科技由正負離子聚合物組成的「230熱能激活修護因子」，能在熱效應下主動轉化熱能並啟動修護。此新型態的熱能激活科技，能幫助黏合並修護受損髮絲，使髮絲的水分不再流失，同時給予修護能量，使髮絲在高溫造型品後，不僅被修護還能更加光滑、充滿光澤，煥發極致亮麗的健康光澤，髮絲輕輕一甩，健康光澤感明顯可見。

Tangle Angel 天使梳

▲髮型,造型,髮品,sisley,Hair Rituel,Tangle Angel,天使梳。（圖／IG）

來自英國的Tangle Angel天使梳，又被愛用者暱稱為「凱特王妃梳」，是由英國凱特王妃御用的髮型設計師Richard Ward，根據自身20多年美髮經驗所研發打造。其獨樹一格的天使翅膀優雅造型，與極盡呵護頭皮與秀髮的功效，自去年12月引進台灣，便受到廣大愛美女性用戶追捧熱議，上市至今已熱銷超過10萬把。

髮根蓬鬆靠雙髮捲、小鐵夾加上吹風機　打造小臉的髮型

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關鍵字：

髮型, 造型, 髮品, sisley, Hair Rituel, Tangle Angel, 天使梳

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