夏天長髮不再爆汗！日系、韓系包頭一次學會兩種　輕鬆綁出時尚感

文／Cheryl 圖／jung__sol IG、yussy3 IG、品牌提供

即將進入夏天，天氣越來越炎熱，長髮的女生再也無法忍受，只能把頭髮盤起來，盤點日系以及韓系的包頭綁髮，只要橡皮筋就可以輕輕鬆鬆製作出好看的包頭造型，懶人都會的盤髮技巧，絕對要學起來。

【韓系盤髮技巧】

1.首先先使用髮油或是護髮產品，先將頭髮梳順，製造出自然的髮流狀態。

2.接著使用橡皮筋綁出一個半丸子頭，取出適當長度的包子頭，並且將髮尾調整到包子頭正下方。

3.再來將髮尾部分分成兩個部分，並且左右交叉纏住包子頭，最後再拿一條橡皮筋綁緊纏繞的部分，收緊即可。

【日系盤髮技巧】

1.首先同樣使用髮油將髮絲梳順，製造出自然的髮流狀態。

2.接著使用一條橡皮筋，先綁出一個公主頭。

3.將剩下的髮流同樣分成左右兩邊，並且往上，在公主頭上方使用橡皮筋綁住固定。

4.將頭頂拉出一點髮絲，製造出蓬鬆的效果。

5.並且將底下馬尾的部分分成兩部分，每一邊再分成兩股旋轉出麻花辮之後，使用橡皮筋固定，並且拉出一點髮絲，製造出蓬鬆的感覺。

6.最後將兩股麻花辮使用逆時針纏繞在腦後，就完成了整個頭髮造型。

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