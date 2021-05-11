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營養師教「大餐後不發胖」的8招飲食秘訣　想吃甜點「這樣做」

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▲▼ 大餐後不發胖的8招調整秘訣。（圖／翻攝IG）

▲吃完大餐也別節食，營養師教調整飲食秘訣也能不發胖。（圖／翻攝IG@kkmmmkk）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

接連過完51連假和母親節，你最近是否也吃了很多大餐，覺得很胖很罪惡？很多人吃完大餐後，就會開始節食不吃東西，但知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就提醒，千萬不要過度節食，不僅容易導致日後熱量攝取過低，對減肥沒有幫助，就算有效，也很容易復胖！他也特別分享吃完大餐後的飲食調整8招秘訣，用在平日飲食就能幫助避免發胖。

▲▼ 大餐後不發胖的8招調整秘訣。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃以水取代飲料

許多飲料含糖量高，在聚餐時容易喝很多，所以平日建議可以稍微控制一下，多喝水，減少含糖飲料的攝取，以減少熱量攝取，避免體脂肪累積。

＃飲料改選牛奶或豆漿

牛奶和豆漿都含有豐富營養素，如鈣質、維生素及蛋白質，用來取代含糖飲料，搭配在餐點中也比較健康。

＃每餐吃七分飽

用餐時注意吃適量就好，每餐建議吃七分飽，避免攝取過多熱量，另外建議可以拉長進食的時間，慢慢吃，多咬幾口，能幫助避免吃下太多食物。

▲▼ 大餐後不發胖的8招調整秘訣。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃想吃甜食就將飯量減半

吃大餐時通常飯後都會搭配點心甜食，無形中會吃下太多精緻糖，建議平日想要吃甜食的話，其他餐時可以將飯量減半。

＃飲料一週一次就好

如果真的很想喝飲料，建議一週一次就好，減少精緻糖分的攝取。

▲▼ 大餐後不發胖的8招調整秘訣。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃多吃蔬菜水果

吃大餐時通常蔬果攝取量都不夠，建議要增加蔬果攝取，尤其蔬果富含膳食纖維可以增加飽足感，幫助減少食物攝取，進而減少吃進的熱量。

＃盡量減少調味醬料

調味醬料鈉含量高，且有些醬含糖量也高，除了容易造成水腫外，也容易攝取過多熱量，所以平時可盡量減少調味醬料、沾醬的使用。

▲▼ 大餐後不發胖的8招調整秘訣。（圖／翻攝unsplash、pexels）

＃增加運動頻率

像是聚餐或慶祝節日時總是容易攝取較多熱量，大餐後除了調整飲食，另一方面也可以從增加運動量來提高熱量的消耗，建議可以先將一周運動頻率增加到3～4次。

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減肥, 瘦身, 維持身材, 發胖, 變胖, 大餐, 飲食, 秘訣, 關鍵, 營養師

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