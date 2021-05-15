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戴陀飛輪錶就是要高調！　Franck Muller置中轉吸睛

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▲▼雅典錶,Franck Muller 。（圖／公關照）

▲Franck Muller新款Grand Central系列白K金陀飛輪腕錶，4,500,000元。（圖／Franck Muller提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

陀飛輪裝置通常出現在面盤6時位置，瑞士名錶Franck Muller決定讓它成為視覺焦點，將陀飛輪置於面盤中央，推出Grand Central Cintrée Curvex系列陀飛輪腕錶，歸功於長達4日動力儲存的FM CX 40T-CTR自動上鍊機芯，時與分針也跟著做調整，沿著陀飛輪框架周圍行進。

▲▼雅典錶,Franck Muller 。（圖／公關照）

▲Franck Muller Grand Central系列玫瑰金陀飛輪腕錶，4,500,000元。
 

另一革新是Franck Muller重新設計Cintrée Curvex經典酒桶殼型，減少腕錶側面的材料用量，讓錶殼線條更為流暢，且錶圈與錶殼分離，配以兩種不同顏色展現層次感，而藍寶石水晶鏡面則一路延伸至錶帶處更顯開闊，共有白金與玫瑰金兩款。

▲▼雅典錶,Franck Muller 。（圖／公關照）▲▼雅典錶,Franck Muller 。（圖／公關照）

▲雅典錶Freak X炫目迷彩腕錶，中央卡羅素裝置旁的黑白圖案源自野生動物的偽裝術，856,000元。（圖／雅典錶提供）

雅典錶（Ulysse Nardin）旗下裝載自製飛行卡羅素條狀機芯的Freak X腕錶，也將面盤中央當舞台，有別於傳統的面盤與指針，而以中央板橋作為分針指示，機芯內的一個齒輪指示小時，繞自身的軸心每小時旋轉1圈以顯示時間，新款Freak X炫目迷彩腕錶於機芯夾板飾以如斑馬黑白條紋，靈感源自野生動物欺敵，以及第一次世界大戰英軍艦隊採用的船舶偽裝塗層技術用以分散敵人注意力，今日成為錶款的搶眼裝飾，絕對炫目。

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關鍵字：

Franck Muller, Ulysse Nardin, 雅典錶

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