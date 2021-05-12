小紅書爆紅「絕不卡粉的妝前保濕法」！化妝水選擇藏關鍵

▲。（圖／翻攝IG＠aoihamada，以下同）

編輯／Amanda

卡粉絕對許多人最頭痛的底妝問題之一，不管怎麼保濕、換粉底都沒用？別再怪粉底不好用，可能是妝前保濕沒做好！小紅書近日就有個「妝前保濕法」爆紅，只要3步驟和日常保養品就能幫你解決卡粉、起皮乾燥困擾，簡單有感的效果超過數千人收藏，快一起學起來。

▲化妝水的用量不能太少，以免拉扯傷肌膚。



Step 1：化妝水輕擦全臉



妝前使用的化妝水千萬別選擇有點黏稠感的精華水，最好選擇質地清爽、流動性比較高的類型，將化妝棉用化妝水整個浸透濕潤，由內向外，順著肌膚紋理輕擦全臉一遍。

這裡還有個關鍵，化妝水的用量不能太少，除了會讓保濕效果大打折扣，還會拉扯、過度摩擦肌膚，導致鬆弛、紋路。

Step 2：濕敷乾燥區域



化妝棉擦完後，翻過來用另一面濕敷在像是眼下、兩頰等平常特別乾燥、容易卡粉的區域，濕敷3～5分鐘即可，不要過久。另外可以準備小的噴霧瓶，將化妝水裝進噴瓶中，濕敷的過程中如果有哪個地方感到比較乾，就隨時用噴霧噴一下補充化妝水。

▲皮膚較乾的人，濕敷後一定要先擦上乳液或乳霜。



Step 3：做好鎖水動作



濕敷時間到拿下化妝棉後，可用手掌輕輕按壓幫助吸收，接著要塗上乳液或乳霜幫助鎖水、滋潤肌膚，尤其是偏乾肌一定要做好這步，再上防曬或妝前乳；如果是油皮人可選擇較清爽的凝霜、乳液，直接使用防曬或妝前乳。

Step 4：粉底＋精華再上臉

除了根據個人膚質選擇適合自己的粉底，皮膚很乾的人，可在擠出粉底液後加一點精華，均勻混合後再上臉。將粉底從臉部中央開始上，美妝蛋先用保濕定妝噴霧噴濕後，以輕拍手法拍開底妝，不要用拉推的動作，最後再依個人狀況進行使用蜜粉或定妝噴霧定妝即可。

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