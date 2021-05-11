fb ig video ETtoday search mobile

《艾蜜莉2》絕美造型悄曝光！莉莉柯林斯「超深V」比第一季還辣

>

▲▼莉莉柯林斯 。（圖／CFP）

▲莉莉柯林斯《艾蜜莉在巴黎2》造型搶先曝光 。（圖／CFP）

記者鮑璿安／台北報導

Netflix 影集《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）掀起全球熱潮，第二季從上週正式開拍，不過才拍攝幾天，不少劇中造型就已經悄悄曝光，其中女主角莉莉柯林斯（Lily Collins）身穿一套深V紫色洋裝大秀好身材，超美艷形象，讓人好奇第二季走向。

《艾蜜莉在巴黎》由Netflix與《慾望城市》製作人打造，無論是劇中造型或是場景都讓人陶醉，延續高熱度，女主角莉莉柯林斯（Lily Collins）出演《艾蜜莉在巴黎2》，讓影迷相當欣喜，比起第一季的華麗風格，第二季造型也毫不遜色，日前就被捕捉到莉莉柯林斯與閨蜜一同拍攝的畫面，三人盛裝打扮，現身於南法度假勝地展開旅行。

畫面中莉莉柯林斯身穿Magali Pascal 亮紫色連衣裙，亮麗色系完美襯托白皙膚質，再以深V與側開剪裁大秀火辣身材，最後透過不規則裙襬收尾，讓長腿映入眼簾。

可見第二季造型相當有看點，換個場景，莉莉柯林斯還換上拼接洋裝與可愛的印花帽，多層次的印花元素疊加一身也能成功HOLD住，再加上纖細身材與白皙美腿相佐，簡直上演變裝秀，讓影迷更期待第二季播出。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

關鍵字：

莉莉柯林斯, 艾蜜莉在巴黎, Netflix , Emily in Paris, Lily Collins

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

孫芸芸曬美背帶貨珍奶包　女兒撞同款秀逆天美腿沒輸

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

蔡依林新曲行頭超驚人！FENDI比基尼辣翻、Versace纏螞蟻腰

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

5月限定美妝太燒！超狂組合一次看

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

包．開箱／MOSCHINO超萌「T恤包」！厭世字樣惹人愛

瑞莎自嘲「時間管理大師」穿豹紋裙霸氣擺拍

瑞莎自嘲「時間管理大師」穿豹紋裙霸氣擺拍

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

八角圈「農家橡樹」誕生！甜甜價入手G-SHOCK櫻花粉錶

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

昆凌搶曬超美「海水藍綠玉髓」戒指

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

春天必學「浪漫野餐穿搭」！4種元素回頭率爆高

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

「高熱量沒關係，重點是吃什麼」　大腦變聰明的4個飲食習慣

ET Fashion

推薦閱讀

趙麗穎「隔海撞衫」Krystal輸了！全綠超難駕馭　網認：有差距

趙麗穎「隔海撞衫」Krystal輸了！全綠超難駕馭　網認：有差距

朴信惠梳馬尾打高爾夫網狂讚：好正　瘦身有成側面S曲線超顯眼

朴信惠梳馬尾打高爾夫網狂讚：好正　瘦身有成側面S曲線超顯眼

星巴克5／10起「限定兩天」買一送一！　「潤玉透光」玻璃杯美翻天

星巴克5／10起「限定兩天」買一送一！　「潤玉透光」玻璃杯美翻天

麥當勞「大麥克便當盒」爆紅！雙層設計超好用　拎去野餐最Q 日網超紅「理想情人」測驗！選「最幸福夫妻」看出你適合的類型 蕭亞軒4萬的香奈兒零錢包當項鍊　與弟媳戴同款洩姊妹情 「大胃王千千」自帶仙女氣場！3大穿搭重點　打造同款日系文藝風 老是睡不好？5種「助眠食物」吃起來　還能抗焦慮、消疲勞 愛情中容易吃虧受傷害的3大星座！Top 1網公認「太容易相信人」 小心「5大NG洗臉方式」擦再貴的乳霜都沒救！　按摩太久超傷臉

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面