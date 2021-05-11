《艾蜜莉2》絕美造型悄曝光！莉莉柯林斯「超深V」比第一季還辣

▲莉莉柯林斯《艾蜜莉在巴黎2》造型搶先曝光 。（圖／CFP）

記者鮑璿安／台北報導

Netflix 影集《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）掀起全球熱潮，第二季從上週正式開拍，不過才拍攝幾天，不少劇中造型就已經悄悄曝光，其中女主角莉莉柯林斯（Lily Collins）身穿一套深V紫色洋裝大秀好身材，超美艷形象，讓人好奇第二季走向。

《艾蜜莉在巴黎》由Netflix與《慾望城市》製作人打造，無論是劇中造型或是場景都讓人陶醉，延續高熱度，女主角莉莉柯林斯（Lily Collins）出演《艾蜜莉在巴黎2》，讓影迷相當欣喜，比起第一季的華麗風格，第二季造型也毫不遜色，日前就被捕捉到莉莉柯林斯與閨蜜一同拍攝的畫面，三人盛裝打扮，現身於南法度假勝地展開旅行。

畫面中莉莉柯林斯身穿Magali Pascal 亮紫色連衣裙，亮麗色系完美襯托白皙膚質，再以深V與側開剪裁大秀火辣身材，最後透過不規則裙襬收尾，讓長腿映入眼簾。

可見第二季造型相當有看點，換個場景，莉莉柯林斯還換上拼接洋裝與可愛的印花帽，多層次的印花元素疊加一身也能成功HOLD住，再加上纖細身材與白皙美腿相佐，簡直上演變裝秀，讓影迷更期待第二季播出。

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